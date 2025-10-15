Un inusual visitante generó sorpresa entre los vecinos de Villa Iglesia, en el norte de San Juan. Un buitre carroñero de gran tamaño fue visto en las inmediaciones del ingreso al pueblo, despertando la curiosidad de los transeúntes y la preocupación de algunos pobladores.

Según informaron fuentes consultadas, el ave no pertenece al hábitat habitual de la zona urbana, pero suele bajar desde el campo o la montaña cuando percibe la presencia de un animal muerto, su principal fuente de alimento. “El tamaño es impresionante”, expresaron los vecinos, que lograron captarlo en fotografías mientras merodeaba el lugar.

Los especialistas explicaron que estos buitres no representan un peligro para las personas, ya que se alimentan exclusivamente de carroña. “Bajan del campo cuando perciben algún animal muerto para alimentarse. No sería su hábitat normal”, detallaron.

Asimismo, señalaron que el ave permanece en la zona mientras haya alimento disponible, retirándose una vez que la fuente se agota.

El curioso episodio llamó la atención de toda la comunidad de Villa Iglesia, donde no es frecuente ver ejemplares de este tipo tan cerca del casco urbano.