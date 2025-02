Habilitaron un nuevo camino para llegar a la Reserva San Guillermo

El camino hacia la Reserva de San Guillermo está intransitable y optan por uno alternativo para entrar al parque. Así lo confirmó este jueves vía zoom el intendente de Parques Nacionales en Iglesia, Gustavo Soria al corresponsal de Canal 13 en Iglesia, Javier Barrionuevo.

Resulta que el acceso a la Reserva, el que se hace por la ruta, está cerrado por las constantes lluvias que han afectado a San Juan en diciembre y enero. El funcionario del parque indicó que hasta que no terminen las lluvias en el departamento, el camino no se habilitará. Se trata del acceso Sur.

Los accesos que sí están habilitados para darle continuidad a la actividad turística en el parque son los del Norte y por La Majadita. "Es un gasto innecesario, porque uno lo arregla hoy y mañana se vuelve a romper. Hasta que no estemos seguro de que la lluvia no termina, el arreglo lo hace Vialidad Provincial, por lo que no queremos pedirle teniendo la alternativa por un camino alternativo”, indicó Soria.

El camino es largo, ya que las personas deben ingresar por La Rioja, y se tardan entre 6 y 7 horas hasta llegar a la Reserva.

A pesar de este inconveniente, Soria indicó que diciembre, enero y febrero son temporada baja en cuanto a visitas con las que cuenta San Guillermo. “En estos meses siempre tenemos un 10% de concurrencia comparado con el resto del año”, aseguró.

La Reserva San Guillermo es uno de los máximos atractivos con los que cuenta Iglesia y está ubicado a 3400 metros de altura sobre el nivel del mar. Soria conto que les piden a los visitantes que por lo menos se queden un día en el parque, dada la dificultad para llegar. En la reserva hay hospedaje gratis, contando con comodidades para el turista. “Es recomendable”, destacó el intendente de Parques Nacionales en Iglesia.

Para realizar la visita a la Reserva San Agustín, se les pide a los visitantes que cuenten con la ficha médica que indique son aptos para realizar el camino y estadía, y que, por lo tanto, no sufren de problemas cardiacos o males de altura. La organización cuenta con un equipo de auxilio, en caso de alguna eventualidad.

