En la mañana de este martes, el secretario de Minería de la Municipalidad de Iglesia, ingeniero Denis Monardez, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa Vicuña, en el marco de los proyectos Josemaría y Filo del Sol que la compañía impulsa en el Corredor Norte de San Juan.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar en los avances vinculados a la contratación de mano de obra local, proveedores y programas de desarrollo sustentable. Por parte de la empresa participaron Soledad Méndez, Sabrina Barboza, Natalia Nocica, Zamira Sasu, Flavia Agüero y Osvaldo Ruiz, integrantes de distintas áreas como Relaciones Comunitarias, Relaciones Institucionales, Abastecimiento, Contratos, Entrenamiento y Desarrollo de Proveedores.

Durante la reunión, el municipio solicitó información oficial y documentada sobre el estado de los proyectos mineros, al tiempo que se reafirmó el compromiso institucional de fortalecer las líneas de comunicación y el trabajo conjunto para acompañar un desarrollo responsable de la actividad en la zona.

Este diálogo se dio en un contexto marcado por la polémica. Días atrás, Vicuña reconoció que casi la mitad de sus contratos vigentes no son con proveedores sanjuaninos. Según un informe presentado al Ministerio de Minería, de un total de 269 acuerdos activos, 163 corresponden a empresas de San Juan (53%), 106 a compañías de otras provincias y 4 a firmas internacionales dedicadas a servicios técnicos específicos como ingeniería o licencias de software.

En cuanto al empleo, la minera destacó que el 75% de los trabajadores de sus operaciones argentinas pertenecen a San Juan. En total, 1.082 personas forman parte de la plantilla, de las cuales 790 son locales. En el caso de los empleos directos, Vicuña tiene 374 trabajadores, 281 de ellos sanjuaninos, incluidos 41 de Iglesia y 14 de Jáchal.