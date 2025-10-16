La Escuela Aventura Municipal de Iglesia dio inicio a su temporada náutica 2025/2026 con un exitoso primer encuentro de actividades gratuitas, buscando fomentar el turismo aventura entre los residentes del departamento y los turistas

Facundo Mondaca, uno de los organizadores, conversó con el periodista Javier Barrionuevo y destacó que el objetivo principal es que los propios iglesianos experimenten las propuestas para que luego las recomienden a los visitantes.

Cupos limitados

La jornada inaugural se centró en una emocionante salida en kayak. Mondaca aseguró que la experiencia es "muy recomendada para todos los residentes del departamento".

Esta iniciativa, que funciona desde 2022, ofrece distintos deportes náuticos como kayak y rafting, además de bicicleteadas. Para los residentes de Iglesia, la participación es gratuita, aunque deben inscribirse con antelación debido a que las plazas son limitadas por cupo de fin de semana.

"Estamos proyectando a futuro para que esta Escuela Aventura no solamente sea náutica, sino también sumarle running, ciclismo y montain bike", adelantó Mondaca, revelando planes de crecimiento para diversificar la oferta de deportes al aire libre.

Una invitación a los turistas

El organizador explicó que la logística de la escuela es simple: el residente solo debe dirigirse a la parada náutica, ya que se le provee del equipo necesario, como el gomón, para que pueda disfrutar de la actividad.

Mondaca también aprovechó para invitar a los visitantes a sumarse a la experiencia turística que ofrece el departamento: "Siempre le insistimos a los turistas que lo experimenten, que contraten a los productores locales, que hagan el intento, la prueba", cerró, promoviendo así la economía local y la riqueza de las actividades de aventura de Iglesia.