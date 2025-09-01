Iglesia amaneció bajo cero tras temporal de nieve

El departamento de Iglesia comenzó la jornada con temperaturas bajo cero tras un fin de semana marcado por vientos intensos del sur y nevadas aisladas en algunas zonas. Según el periodista local Javier Barrionuevo, “con un grado de temperatura actual, saliendo de una temperatura bajo cero que teníamos en la jornada del día de ayer, con viento del sur, pero hoy amanece un cielo entre nublado y con una jornada que promete ser alentadora".

Barrionuevo destacó que, a pesar del temporal, “el estado de rutas y caminos durante esta jornada no ha habido problema”, aunque recomendó circular con precaución en algunos tramos. “Prácticamente en algunas arterias se podían transitar, pero con la mayor precaución posible”, explicó, haciendo referencia a las vías monitoreadas por Vialidad Provincial y Nacional.

El periodista detalló que las zonas más afectadas por nieve fueron el Colorado, Pismanta y sectores del suroeste del departamento. “En Villa Iglesia empezó a caer agua nieve, pero ha sido por breve tiempo y no lo suficiente para generar inconvenientes graves”, indicó. Sobre la ruta, Barrionuevo señaló: “El tramo en El Colorado está transitable con precaución. Aún se mantiene refradizo, hay que circular con la mayor precaución posible”.

Asimismo, aseguró que el resto del departamento, incluyendo localidades alejadas como Chiquillo, ubicado a unos 85 km de Angualasto, permaneció sin registros de nieve ni lluvias. “Ha estado absolutamente normal y no cayó agua nieve y mucho menos lluvia en ese lugar”, puntualizó.