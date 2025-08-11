El departamento Iglesia vivió este fin de semana uno de sus eventos más importantes: la fiesta patronal en honor a Santo Domingo, que convocó a una gran cantidad de fieles y vecinos en el nuevo templo del santo patrono.

La celebración se desarrolló a lo largo de nueve noches de preparación, en las que se dedicaron jornadas especiales a distintos sectores de la comunidad, como los enfermos, el personal de salud, las instituciones deportivas, medios de comunicación, docentes, niños, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, entre otros.

La ceremonia central contó con la presencia de Mario Robles, integrante del Arzobispado de San Juan, quien presidió la misa de acción de gracias el viernes a las 16 horas. Posteriormente, se realizó la tradicional procesión que recorrió las calles Juan Pablo Segundo, Santo Domingo y Presidente Perón, para regresar al templo.

En cada una de las noches, las comunidades religiosas del departamento tuvieron un rol protagónico. Participaron la Inmaculada Concepción de Villa Iglesia, Nuestra Señora de Andacollo de Angualasto, San Roque de Tudcum, Nuestra Señora del Rosario de Las Flores, además de la comunidad anfitriona de Santo Domingo.

La fiesta no solo fortaleció la fe de los participantes, sino que también reafirmó la unión y el sentido de pertenencia de la comunidad iglesiana, que año a año mantiene viva esta tradición.