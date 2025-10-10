Iglesia ha marcado un hito en su política educativa y de empleo con la firma de un convenio histórico entre el intendente Jorge Espejo y el gremio docente UDAP, junto a la Escuela Provincia de Santa Cruz. Este acuerdo da luz verde a un nuevo profesorado de cuatro años de duración, completamente gratuito para los residentes.

El intendente Espejo destacó la trascendencia del proyecto, que busca generar oportunidades dentro de la comunidad. "Esta nueva oportunidad de estudio es muy importante para las iglesianas e iglesianos", afirmó. Además, el jefe comunal asumió un compromiso clave: "A los que se reciban les daremos una mano de obra inmediata en el departamento".

Inversión propia para impulso económico

El lanzamiento de esta nueva carrera representa una inversión estratégica financiada íntegramente con recursos propios del municipio, sin recurrir a fondos mineros. "Es un gran esfuerzo que hacemos. Esto es una inversión y no un gasto porque apuesta a la formación de los jóvenes, buscando que no tengan que salir del departamento para tener una oportunidad", explicó Espejo, subrayando que la iniciativa generará un "circuito económico que queda en nuestro departamento".

Asimismo, el proyecto también generará empleo para quienes dictarán la carrera. "Estamos dando la posibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo para quienes los dicten", agregó el Intendente.

Desde el gobierno provincial, la titular de Minería, Mariana Azcona, calificó el convenio como "histórico". "Es una alegría acompañar desde el gobierno de la provincia. Esto es poner en valor y seguir formando capacidades en el departamento", señaló. Azcona recordó que el Ministerio de Minería ha puesto un fuerte enfoque en la educación, trabajando desde el año pasado en la implementación de aulas híbridas. Actualmente, en Iglesia ya se dictan cuatro carreras técnicas-universitarias, y en los cinco departamentos mineros de San Juan, 460 alumnos se están formando en carreras mineras, muchas de ellas con financiamiento del sector.

Maquinaria municipal

En otro orden, el intendente Espejo informó sobre los resultados positivos de las reuniones con empresas y la Cámara de Servicios Mineros. Estos encuentros buscan asegurar que se dé prioridad a las empresas y prestadores de servicios iglesianos. "Gracias a Dios en los últimos días se están tomando muchos puestos de trabajo de iglesianos en la industria minera que opera en el departamento con grandes proyectos", celebró el jefe comunal.

Finalmente, el municipio presentó la nueva adquisición para su Parque Automotor, que incluye camiones y maquinaria pesada para los equipos municipales. Esta inversión va acompañada de un programa de formación, pues el municipio capacita a su personal para obtener el carnet profesional necesario y para el correcto uso de las nuevas máquinas, buscando aumentar la eficiencia en las tareas municipales.

Con estas acciones, el Intendente Espejo concluyó: "Hemos dado un gran salto en educación".