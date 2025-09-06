El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, encabezó la presentación de un espacio permanente en El Carrascal, donde el departamento mostrará sus propuestas turísticas, culturales y deportivas. El lugar cuenta con un tótem interactivo, material informativo y la presencia de un guía para atender consultas de los visitantes.

“Celebramos esta oportunidad que nos ha dado el Gobierno de la provincia, el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero, de tener un espacio permanente acá que hoy se pone en funcionamiento”, destacó Espejo en el móvil de Canal 13.

El nuevo punto de información ofrecerá detalles de los atractivos iglesianos no solo en materia turística, sino también cultural y de servicios. Según explicó el jefe comunal, los visitantes podrán acceder a información de martes a sábado, de 9 a 16 horas, con la atención de un informante turístico, además de la disponibilidad del espacio mientras permanezca abierto el predio.

Uno de los elementos más innovadores es el tótem digital, que permitirá a los visitantes consultar sobre hospedaje, gastronomía, actividades recreativas y culturales. “Tenemos este tótem instalado en puntos estratégicos de la provincia, en nuestra Casa de Iglesia en San Juan y en distintos lugares del departamento. Ahora también estará acá, al alcance de todos los que quieran visitarlo”, señaló Espejo.

La propuesta se da en un momento clave, ya que el calendario iglesiano se encuentra cargado de actividades. “Muy pronto empieza la temporada náutica, las fiestas criollas y nuestro aniversario departamental, que celebramos el 24 y 25 de noviembre con eventos durante todo el mes”, adelantó el intendente.

Además, subrayó que Iglesia trabaja bajo un plan estratégico de turismo implementado hace algunos años y que ya muestra resultados. “Cada vez tenemos más y mejores propuestas, no solo en Rodeo, sino también en Las Flores, Angualasto, Tudcum, Bella Vista, con su propia fiesta, y otros distritos que ofrecen paisajes y tradiciones únicas”, detalló.

La agenda incluye también actividades deportivas, turismo termal, visitas al Parque Nacional San Guillermo, el dique Cuesta del Viento y propuestas religiosas. “Estamos rodeados de atractivos y prestadores turísticos cada vez mejor preparados, lo que nos permite consolidar un crecimiento sostenido”, sostuvo.

En paralelo, el municipio avanza con proyectos culturales como el Museo Sanmartiniano, que funcionará en el centro de informes turísticos de Pismanta. “Está muy avanzado y aportará no solo al turismo, sino también a la cultura, porque Iglesia tiene una historia muy rica que merece ser contada”, afirmó Espejo.