Tras una jornada intensa de trabajo, brigadistas de Protección Civil, bomberos y personal municipal lograron controlar un voraz incendio en el distrito Angualasto, más precisamente en la zona de Buena Esperanza, en el departamento Iglesia.

El fuego consumió unas 20 hectáreas de pastizales, provocó la caída de 20 postes de tendido eléctrico y destruyó parcialmente una casa antigua perteneciente a la familia Guajardo, que por fortuna estaba deshabitada.

Según las primeras informaciones, el origen del incendio estaría vinculado a una quema intencional realizada por un vecino, pese a la prohibición vigente. El viento Zonda, presente en la zona, favoreció la propagación de las llamas y complicó el trabajo de los brigadistas. Además de los daños materiales, se puso en riesgo a productores locales.

Pese a la magnitud del fuego, se logró rescatar a 10 caballos que estaban en las inmediaciones de la vivienda alcanzada por las llamas. “El fuego avanzaba con gran velocidad, las llamas alcanzaban varios metros de altura y el viento sonda hacía muy difícil el trabajo”, señalaron desde Protección Civil.

Las tareas de control y enfriamiento se extendieron hasta la noche del jueves, con personal en guardia permanente para evitar que nuevas brasas reaviven los focos.

En paralelo, Energía San Juan desplegó cuadrillas en el lugar para reponer los postes y restablecer el servicio eléctrico en Buena Esperanza, afectado por la caída de estructuras.

Desde Protección Civil recordaron que este tipo de incendios se repite con frecuencia en la misma zona, generalmente por la acción imprudente de vecinos que realizan quemas. “El viento no genera incendios, lo que los provoca es la negligencia humana. Estos actos ponen en riesgo a la comunidad, a la producción y a la seguridad pública”, advirtieron las autoridades.

