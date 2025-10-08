Jorge Espejo destacó obras en Iglesia y celebró la elección de Ramona Solar

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, participó de la elección de la representante departamental que competirá por el título de Reina Provincial de las Personas Mayores, en el que la elegida fue Ramona Solar. A la vez habló de las obras que se avecinan para la zona.

La elegida para representar a Iglesia en la instancia provincial fue Ramona Solar, quien recibió el apoyo de los vecinos y familiares que se acercaron al evento.

“Ha sido un día agradable, con mucha participación de la gente, que incluso votó a través de las redes. Cada representante vino acompañada de su familia, sus amigos y sus barras, lo que le dio al acto un clima festivo y muy cercano”, agregó el intendente.

Obras en Iglesia

En el marco de la actividad, Espejo también se refirió al avance de diversas obras de infraestructura y urbanización en el departamento, particularmente en la localidad de Tudcum

“Estamos abordando distintas problemáticas, trabajando en telecomunicaciones, en sistemas de riego y acompañando a una de las instituciones más importantes de la localidad, el Club Tudcum. También realizamos tareas relacionadas con calles, seguridad vial, conducción de agua y movimientos de suelo para mejorar la urbanización del distrito”, detalló el jefe comunal.

El intendente subrayó que estas intervenciones buscan resolver necesidades históricas de la comunidad y que forman parte de un plan de trabajo más amplio que alcanza a otros distritos iglesianos.

Asimismo, Espejo destacó que ya comenzaron los trabajos de pavimentación en el departamento, a cargo de la empresa Mapal y con financiamiento provincial.

“Estamos trabajando junto a la provincia en las carpetas asfálticas. La empresa ya empezó a trabajar en algunos puntos del departamento. Son obras que continuarán hasta fin de año y que también incluyen otras intervenciones, como en la zona de la intersección de la Ruta 150”, explicó.