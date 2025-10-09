En el marco del Día del Guardaparque Nacional, que se conmemora en todo el país, la Reserva de San Guillermo en el departamento de Iglesia continúa su labor de preservación y promoción del turismo, a pesar de las limitaciones de recursos. Canal 13 charló con el titular de la delegación para conocer cómo es su labor.

Gustavo Soria, titular de la delegación local, destacó en el micrófono de Javier Barrionuevo, la importancia de la fecha: “Hoy es el día del Guardaparque Nacional, que recuerda a aquellos que dieron la vida protegiendo los parques, como ocurrió hace años en Iguazú. Celebramos y reconocemos la labor de todos los que trabajamos en la conservación de estos espacios”.

Soria explicó que, a pesar de las carencias presupuestarias, el equipo local se mantiene activo durante todo el año. “Tenemos una plantilla de guardaparques comprometida y buenos móviles para recorrer el parque. Hoy, por ejemplo, dos guardaparques salieron a hacer recorridas de control. El parque está abierto todo el año, con algunas limitaciones por el clima, como en invierno o durante lluvias intensas en verano”, detalló.

Sobre la infraestructura y el personal, Soria indicó que actualmente la delegación cuenta con “cuatro guardaparques profesionales y cinco o seis de conservación territorial, que viven en Rodeo y se encargan de apoyar las tareas de protección y mantenimiento. Además, contamos con administrativos que colaboran en la gestión diaria”.

En cuanto al turismo, el titular señaló que la Reserva de San Guillermo registra un aumento constante de visitantes, lo que requiere estar atentos a cualquier eventualidad. “La promoción del turismo es parte de nuestro trabajo. La reserva recibe turistas continuamente, y nuestro objetivo es garantizar su seguridad y al mismo tiempo proteger el ecosistema”, afirmó.

Finalmente, Soria destacó el compromiso de mantener los espacios con trabajo diario. A pesar de los desafíos, ellos logran sostener la reserva, proteger la fauna y flora, y brindar un lugar seguro y educativo para quienes visitan el lugar.