En la explanada municipal de Iglesia, estudiantes de la Escuela Agrícola Cornelio Saavedra compartieron con la comunidad una exposición de los productos elaborados en el establecimiento, acompañados por sus docentes. La actividad marcó el inicio del mes de la educación, la producción y el trabajo, una fecha especial para la institución que cada año muestra los frutos del esfuerzo colectivo.

Luciana, alumna de séptimo año, contó en Canal 13 que la feria tiene como propósito exhibir una parte de lo que producen y elaboran en la escuela. “Queremos mostrar una parte de lo que hacemos en la institución. Tenemos productos a la venta elaborados en la planta de agroindustria y también plantas ornamentales, aromáticas y frutales. Todo lo que ven acá es trabajo nuestro”, expresó.

Entre los productos más destacados se encuentran dulces, jaleas, pickles, salsas, extractos y vinos, todos elaborados por los estudiantes.

“El dulce de membrillo fue premiado como el mejor de las escuelas, así que invitamos a todos a probarlo”, comentó Luciana. La joven explicó además que los plantines que producen son 100% orgánicos, sin uso de agroquímicos ni fertilizantes industriales.

“Producimos nuestro propio abono a partir de compost y estiércol, cuidando el medio ambiente y aprendiendo a trabajar de manera sustentable”, agregó.

Por su parte, Celina Godoy, una de las docentes del establecimiento destacó la importancia de este evento para toda la comunidad educativa. “Damos comienzo al mes de la educación, la producción y el trabajo con mucha alegría. Este año tenemos grandes logros, como el dulce de membrillo premiado y el vino galardonado, ambos elaborados con productos de nuestra escuela y del departamento”, señaló.

La profesora también puso en valor la formación técnica de los estudiantes, que combina saberes teóricos y prácticos con un fuerte vínculo comunitario.

“Nuestros chicos se preparan para ser técnicos capaces de dar respuestas a las problemáticas actuales, como la crisis hídrica o económica. La escuela trabaja para ofrecer soluciones y acompañar al productor local con innovación y compromiso”, explicó.

La muestra institucional contará con un acto protocolar a las 15:30, la recepción de autoridades y la apertura de la muestra didáctica. Los visitantes podrán recorrer distintos espacios de la escuela, como el invernadero, la granja, el sector frutícola, porcino y forrajero, además de conocer proyectos de huerta de invierno y verano.

“Estamos haciendo nuestro primer ensayo de quinoa con asesoramiento del INTA. Es un paso importante y estamos muy entusiasmados con los resultados”, afirmo Celina Godoy.