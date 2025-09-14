Maestros que dejan huella: Orlando, el docente jubilado que sigue unido a la educación
El maestro Munisaga es conocido por muchos en Iglesia, y en un mes muy espacial para la educación, charló con Canal 13 para recordar sus tiempos en la profesión
Si bien el Día del Maestro ya pasó, las huellas que dejan los educadores no se borran. Así lo refleja la historia de Orlando Munisaga, docente jubilado que enseñó a decenas de alumnos en Iglesia y que mantiene un profundo vínculo con la comunidad educativa.
Munisaga aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos los maestros, especialmente a los jubilados, quienes, según él, representan “el icono de toda esta generación”. “Ya estamos un poco replegados en la actividad, pero siempre tenemos el deseo de acompañar a todos los docentes activos”, destacó.
Al rememorar sus años en la educación, Munisaga confesó que observar a los alumnos de hoy le genera emoción: “De alguna manera, hemos pasado por épocas muy diferentes". En ello comentó: “Antes, no había tantas exigencias ni recursos, y el camino hacia la escuela era más sacrificado”. Por eso señaló que ahora se ve una comunidad escolar mucho más poblada y organizada, con padres que acompañan a sus hijos, lo que es muy positivo.
El docente jubilado resaltó también el crecimiento del pueblo y el cambio en la infraestructura educativa: “Hace 40 o 50 años no había calles asfaltadas como ahora. Las exigencias eran menores, pero la escuela era sagrada y tratábamos de cumplir con todo lo posible”.
A pesar de los años, Munisaga mantiene contacto con colegas y alumnos de su época, reuniéndose ocasionalmente para recordar experiencias compartidas y mantener vivo el espíritu educativo en la comunidad.