Si bien el Día del Maestro ya pasó, las huellas que dejan los educadores no se borran. Así lo refleja la historia de Orlando Munisaga, docente jubilado que enseñó a decenas de alumnos en Iglesia y que mantiene un profundo vínculo con la comunidad educativa.

Munisaga aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos los maestros, especialmente a los jubilados, quienes, según él, representan “el icono de toda esta generación”. “Ya estamos un poco replegados en la actividad, pero siempre tenemos el deseo de acompañar a todos los docentes activos”, destacó.

Al rememorar sus años en la educación, Munisaga confesó que observar a los alumnos de hoy le genera emoción: “De alguna manera, hemos pasado por épocas muy diferentes". En ello comentó: “Antes, no había tantas exigencias ni recursos, y el camino hacia la escuela era más sacrificado”. Por eso señaló que ahora se ve una comunidad escolar mucho más poblada y organizada, con padres que acompañan a sus hijos, lo que es muy positivo.

El docente jubilado resaltó también el crecimiento del pueblo y el cambio en la infraestructura educativa: “Hace 40 o 50 años no había calles asfaltadas como ahora. Las exigencias eran menores, pero la escuela era sagrada y tratábamos de cumplir con todo lo posible”.

A pesar de los años, Munisaga mantiene contacto con colegas y alumnos de su época, reuniéndose ocasionalmente para recordar experiencias compartidas y mantener vivo el espíritu educativo en la comunidad.