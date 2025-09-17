Nació Ariel, el primer bebé en el nuevo Hospital Tomás Perón

En la mañana de este miércoles se produjo el nacimiento del primero bebé en el Hospital Tomás Perón de Iglesia. El varón, que pesó 3,400 kilogramos, recibió el nombre de Ariel. Daniel Carbajal, el director de la institución médica contó al periodista del departamento Javier Barrionuevo que el protocolo de parto funcionó bien, la mamá fue derivada al Hospital de Jáchal para una mejor atención.

Su familia vive actualmente en la localidad de Tudcum, y son de Bolivia. El nacimiento se dio de manera natural, con dilatación completa, y fue asistido por el equipo de salud integrado por el doctor Rolando Luna, la licenciada en Obstetricia Sandra Valdez, el equipo de enfermería Liliana Díaz, Germán Arce y Marcos Marinero.

La mamá y el bebé, en buen estado de salud, fueron derivados al Hospital San Roque de Jáchal siguiendo el protocolo establecido, para realizar los controles correspondientes con el servicio de Pediatría y de Maternidad.

Este hecho marca un importante avance para el hospital y para la atención de la salud de las familias iglesianas, que ahora cuentan con más acceso y cercanía en momentos tan importantes como el nacimiento de un hijo.

"El resultado es bueno para nosotros, para la comunidad. Esto nos hace ver que tenemos un equipo de salud que está a la altura de las circunstancias y que podemos dar resolución", expresó el director del hospital

Carbajal contó que es costumbre la de trabajar con protocolo y en conjunto con el hospital de Jáchal. "Este es un trabajo en equipo, un trabajo que se desarrolla desde el Ministerio de Salud. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y más allá de los hospitales, de la distribución geográfica o en el departamento en que se encuentre, somos todos unos solos equipos"