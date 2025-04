Los padres de los alumnos de la escuela Juan José de Vértiz ubicada en la localidad de Bella Vista, departamento Iglesia, reclamaron transporte escolar para sus hijos. Aseguran que los estudiantes recorren entre 3 y 5 kilómetros por caminos de tierra para llegar al establecimiento y denuncian que en las últimas semanas hubo avistamientos de pumas sueltos, lo que generó miedo e incertidumbre entre las familias.

Jimena Espejo, mamá de uno de los alumnos, explicó que la medida fue tomada por el cansancio de no obtener respuestas por parte del Ministerio de Educación. "Estamos acá esperando a ver si nos dan una solución. La supervisora se hizo presente hoy, pero todavía no nos ha atendido. Ella ya estaba al tanto de la decisión que habíamos tomado los papis", expresó en diálogo con medios locales.

La comunidad educativa viene reclamando el servicio desde antes del inicio del ciclo lectivo. Muchos chicos recorren largos trayectos a pie o en bicicleta para llegar a clases. “El horario de entrada es a las 8, entonces tenemos que salir de nuestras casas alrededor de las 7:20. Y ahora, con el frío, todavía está oscuro”, detalló Espejo.

El miedo se intensificó recientemente cuando se conoció que animales salvajes, principalmente pumas, fueron vistos en la zona. “Hace un par de semanas atacaron a una persona y la lastimaron. Ese es nuestro temor: que les pase algo a los chicos. Hay mamás que pueden acompañarlos, pero otras no”, contó.

Los alumnos que asisten a la escuela provienen de localidades como Tambillo y Maipú. Esas zonas no cuentan con pavimento, por lo que los colectivos de Red Tulum —único servicio de transporte público de la provincia— no ingresan. “Nos dijeron que no tienen vehículos suficientes y que por ser camino de tierra no quieren entrar”, comentó la madre.

Desde Red Tulum, el director Maximiliano Luján había asegurado que “casi todas las escuelas de Iglesia están cubiertas”, sin embargo, la comunidad educativa de la Juan José de Vértiz desmiente esa afirmación. “Este lugar no está cubierto. Desde la ruta hasta la escuela hay tres kilómetros. Y ahí es donde está el problema”, dijo Espejo.

Los padres decidieron no dejar ingresar a los alumnos como medida de protesta. “Vamos a seguir con la toma hasta que tengamos una solución visible. Necesitamos el transporte escolar para garantizar la seguridad de nuestros hijos”, concluyó.