La chicharra, un insecto que está generando preocupación en el departamento de Iglesia, debido a su gran aumento. Según lo que contó Georgina Lemole ingeniera agrónoma de INTA es un ejemplar que se encuentra en los álamos criollos y es por eso la población.

"En particular, lo que paso este año, por el cambio climático, ha habido un desfasaje con respecto a la chicharra. Cuando quisimos tratarla a principio de año, no apareció o apareció en cantidades pequeñas. Entonces, ahora que la queremos tratar se nos está haciendo difícil y con el frío empieza a meterse en las casas", dijo en una entrevista con el periodista Javier Barrionuevo que realizó para el programa Jorge por la Mañana.

La profesional aseguró que en algunos casos es hasta molesto la presencia del insecto y que a veces puede ocasionar una pequeña picazón; sin embargo, aclaró que: “solo es molesto, pero no contagia nada como otros insectos”.

También explicó que en temporadas anteriores usaron métodos para que no se hagan grandes plagas de chicharras: “Usamos parasitoides, que lo tiene una pequeña avispita y lo que hace es parasitar los huevos. Pero al no aparecer en el momento que tenía que aparecer, no se parasitó en el momento que debía controlarse”.

Tampoco pueden hacer el tratamiento químico porque este procedimiento se aplica en los árboles y en estos momentos el insecto se encuentra en las casas de los habitantes.

“Las alternativas son una especie de trampa web que no lo disminuirá lo suficiente, pero ya sabemos para el verano que no solo está apareciendo en esa época, sino que puede pasar en cualquier momento”, finalizó.