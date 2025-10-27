En las últimas semanas, los vecinos y visitantes del departamento Iglesia expresaron su preocupación por la presencia de una densa pelusa blanca que cubre calles, veredas y patios. Ante las dudas sobre si puede resultar perjudicial para la salud, Georgina Lemole, titular del INTA Iglesia, brindó precisiones sobre el origen del fenómeno y aclaró algunos mitos.

“La pelusa la producen tres árboles principalmente: el álamo 214, que es un híbrido, el álamo blanco y los plátanos. Pero el mayor problema lo generan los álamos 214, que fueron introducidos años atrás como parte del arbolado público”, explicó Lemole.

La especialista detalló que esta pelusa no es otra cosa que la semilla del álamo, un mecanismo natural de propagación de la especie.

“Esa pelusa es la semilla del árbol, cubierta de una especie de vello que le permite dispersarse con el viento. En su momento se trajeron ejemplares hembras, que son las que producen esta semilla, y por eso hoy la vemos en tanta cantidad”, precisó.

Lemole aclaró que, “Lo que realmente provoca las crisis alérgicas es el polen de otras especies, que está en el aire justo en la misma época en que el álamo libera sus semillas. Se confunde, pero la pelusa no es la causa principal”, señaló.

La profesional explicó que el fenómeno suele repetirse todos los años durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, especialmente en zonas ventosas como Iglesia.

Respecto de posibles soluciones, Lemole fue categórica: no es posible eliminarla, ya que forma parte del ciclo reproductivo del árbol. "Lo ideal sería que, a futuro, si se incorporan nuevos forestales, se elijan ejemplares machos o especies diferentes, para evitar este tipo de inconvenientes”, explicó.

La titular del INTA recordó que los álamos 214 fueron muy utilizados por su valor maderero y por el rápido crecimiento que presentan, lo que favorecía su explotación. Sin embargo, ese mismo auge trajo aparejado el problema actual.

“Es un árbol que puede crecer entre un metro y medio y dos por año, algo muy conveniente para la producción de madera, pero con el tiempo se volvió una especie molesta en áreas urbanas”, comentó.

Pese a esto, Lemole advirtió que no conviene erradicarlos de forma masiva. “Si se decide reemplazarlos, hay que hacerlo de manera gradual. Estos árboles, más allá de la pelusa, captan polvo y partículas de los vientos fríos, lo que es muy positivo para el ambiente. Una deforestación total podría generar otros problemas climáticos”, sostuvo.

En cuanto a las zonas más afectadas, la especialista señaló “Acá en Rodeo es muy fuerte, al igual que en lugares donde en su momento hubo industrias madereras. En esos sectores, el álamo está muy presente”, apuntó.

Finalmente, Lemole destacó la importancia de planificar con conciencia la forestación urbana: “Hay que elegir especies adecuadas que no generen molestias, pero que sigan aportando los beneficios de un arbolado público: capturar dióxido de carbono, retener polvo, brindar sombra y reducir los efectos del cambio climático”, concluyó.