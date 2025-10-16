Ramona de la Cruz Solar, vecina del departamento Iglesia, fue elegida virreina del Adulto Mayor 2025 en una celebración que reunió historias, emociones y reconocimiento a quienes mantienen viva la energía y la sabiduría de los años. A sus 84 años, “Ramonita”, como la llaman con cariño, se mostró profundamente conmovida por el cariño recibido durante la jornada.

“Estoy emocionada, muy contenta, agradecida de mi familia, hijos, nietos, bisnietos, amigos y vecinos. No tengo palabras para agradecerles a todos los que me acompañaron, hayan ido o no”, expresó con la voz temblorosa, recordando los aplausos que recibió del público.

La noche fue una mezcla de sorpresa y felicidad para ella. “Nunca pensé que me iba a pasar algo así, nunca imaginé estar en ese lugar”, dijo. Entre risas, contó que fue la participante de mayor edad del certamen, pero que eso no impidió que disfrutara cada momento: “Las chicas fueron muy amables conmigo, me cuidaron mucho, me llevaban donde yo estaba sentada porque yo quería estar parada”, relató entre sonrisas.

También tuvo palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible el evento: “Estoy agradecida con el señor intendente por el hermoso lugar, descansamos muy bien con mis compañeras y con mi hija”, señaló.

El reconocimiento, para ella, fue un regalo inesperado. “No lo podía creer, levanté mi brazo para agradecer a todos, a los que estaban y a los que no pudieron ir”, recordó con emoción.

Con una mirada serena y una fe inquebrantable, Ramona reflexionó sobre la vida: “La vida de antes era distinta, con más sacrificio, pero se aprendía mucho. Yo aconsejo a mis nietos y a los que me dicen ‘abuela’ que hay que vivirla bien, con alegría y con fe”.

Al finalizar la entrevista, dejó un mensaje para los adultos mayores que aún dudan en participar: “Que se animen, que vivan la vida y la disfruten. Si se puede bailar, aunque sea un poquito, hay que hacerlo”, dijo entre risas.

Con su medalla en el pecho y el corazón lleno de gratitud, Ramona Solar resumió lo que significó este reconocimiento: “Tatita Dios me regaló algo muy bonito. Yo vivo con Él y le agradezco por todo”.

Su historia, llena de ternura y fortaleza, reflejó el espíritu de una generación que sigue enseñando que la alegría no tiene edad.