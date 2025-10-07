Ramona Solar, es la flamante reina de los adultos mayores de Iglesia, se prepara para participar en la Gran Fiesta Provincial del adulto Mayor, que se realizará el próximo 15 de octubre y reunirá a las representantes de cada departamento de San Juan.

La vecina iglesiana, que cuenta con el cariño de toda su comunidad, confesó que todavía le cuesta encontrar palabras para describir el momento que vive. “Estoy agradecida, agradecida, agradecida… no tengo palabras para agradecer a todos: a mi familia, mis hijos, nietos, vecinos y amigos”, expresó conmovida en diálogo con la prensa.

Ramona fue elegida a través de votación electrónica, un proceso que vivió con expectativa pero también con serenidad. “Yo decía: ‘Tatita Dios me va a ayudar’. A todas las candidatas las quiero, porque son amigas, vecinas, y la que no es vecina es pariente”, comentó entre risas, mostrando la cercanía que mantiene con su comunidad.

Sobre la decisión de postularse, recordó: “A donde me lleven, voy. Cuando me propusieron ser candidata no dudé. Mis hijos y mis amigas me apoyaron desde el primer momento”.

No es la primera vez que Ramona luce una corona. Con una sonrisa cómplice, recordó: “Hace muchos años, cuando vivía en la ciudad, fui reina en PAMI… y ahora la vida me regala esta alegría nuevamente”.

Al enviar un mensaje a sus comprovincianos, especialmente a los iglesianos, no pudo evitar emocionarse: “Estoy muy agradecida. Les daría un abrazo y un beso a todos los que me han acompañado. Estoy feliz, aunque con algunos achaques, pero aquí estoy, con mucha alegría”.