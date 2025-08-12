La ciudad de Iglesia está próxima a contar con su primera Escuela Municipal de Gastronomía, gracias a una donación de equipamientos valorada en casi 20 millones de pesos realizada por la empresa argentina South Management S.A. Esta iniciativa apunta a brindar formación gratuita en gastronomía a los habitantes de la región, con una propuesta que incluye talleres de gastronomía regional, repostería y pastelería.

Juan Cuevas, titular de la Dirección de Educación y Desarrollo Local, detalló en diálogo con Canal 13: “Estamos muy contentos con esta donación que ha realizado la empresa". Cabe mencionar que el pasado jueves 7 recibieron todo el equipamiento necesario para poner en funcionamiento la escuela, luego de firmar un convenio de cooperación con South Management S.A., que se comprometió a aportar todo lo indispensable para que la escuela pueda funcionar.

El equipamiento donado incluye hornos, heladeras, freezers, ollas y utensilios, todos de alta calidad para que los estudiantes puedan formarse en un ambiente adecuado. La escuela funcionará en el edificio del Centro de Información Turística (CIT), ubicado en el exnodo de Pismanta, espacio que el municipio aportará para esta iniciativa.

Cuevas destacó el alcance regional de la propuesta: “Esta será la única escuela de gastronomía de la región de Cuyo y también la única de la empresa en la provincia. Es un momento muy importante para Iglesia tener esta escuela que ofrece formación gratuita y de calidad.”

La carrera tendrá una duración de un año, con tres clases semanales de cuatro horas cada una, e incluirá contenidos que resaltan la gastronomía local y regional. El objetivo, subrayó Cuevas, es que la escuela se consolide y permanezca en la ciudad: “No queremos que esta escuela cierre, queremos que quede para Iglesia y que se mantenga a lo largo del tiempo, más allá de las gestiones actuales. Hay instituciones similares en otras provincias que llevan 10 o 15 años funcionando, y esa es la meta para nosotros.”