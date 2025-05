Luego de la viralización de un video que muestra una pelea durante la final de fútbol de la liguilla de Iglesia, la Justicia de Paz inició una investigación preliminar. Se están citando a los protagonistas del hecho y a los organizadores del torneo para determinar responsabilidades y condiciones de seguridad del evento.

La jueza de Paz del departamento Iglesia, Victoria Aguilera, confirmó en Canal 13 que se están llevando adelante actuaciones de oficio, a pesar de que no existe una denuncia formal. “A partir de la visualización del video de lo acontecido el día sábado, en coordinación con la Comisaría 22, solicité la intervención y la investigación de lo sucedido para saber en qué marco se desarrollaba la actividad y quiénes eran los involucrados”, indicó Aguilera en diálogo con la prensa.

El hecho se conoció a través de redes sociales, donde se difundieron imágenes de una pelea a golpes entre jugadores durante la final del torneo. “Es la primera vez que tomamos conocimiento por la viralización del video. De inmediato hemos solicitado se lleven a cabo las acciones preliminares para tomar cartas en el asunto”, sostuvo la jueza.

Además de identificar a los protagonistas del conflicto, la investigación se amplió hacia los responsables de la organización del campeonato, que no pertenecería a una institución formal. “En principio se está citando a quienes participan en el video, pero también a los organizadores. Queremos conocer bajo qué condiciones se realizó el evento, si era regular, si contaba con medidas de seguridad, y bajo qué figura se prestaron las instalaciones”, explicó Aguilera.

La jueza remarcó que no es la primera vez que se registran episodios violentos en este tipo de torneos, aunque aclaró: “Es la primera vez que llega a este extremo y que se viraliza. Pero sabemos que no es un hecho aislado, por eso estamos avanzando con responsabilidad”. Consultada sobre la continuidad del campeonato, la jueza fue clara: “Estamos en una etapa inicial de investigación, pero la instrucción es que no se desarrolle ningún otro evento si no cumple con las condiciones necesarias. La seguridad es lo primero”.

Aguilera también desmintió la existencia de una denuncia por lesiones graves. “No tengo conocimiento de que haya una denuncia particular por lesiones. En ese caso, sería competencia de la Oficina Fiscal. Nosotros estamos actuando en el marco de una contravención, en la cual sí tenemos intervención”.

Las consecuencias legales para los involucrados dependerán del avance de la investigación. “Las sanciones pueden ir desde multas, trabajos comunitarios hasta arresto, dependiendo de la gravedad de la falta y del grado de participación”, detalló la jueza.

En cuanto a las condiciones que deben cumplir este tipo de eventos para ser autorizados, Aguilera fue contundente: “No sólo se requiere organización formal y medidas de seguridad, sino también cobertura sanitaria y protección para quienes participan como deportistas y como espectadores”.

Por último, confirmó que están siendo citadas autoridades de los clubes que prestaron sus instalaciones, así como particulares que aparecen como responsables de la organización del torneo. “Queremos evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse”, concluyó.