Comerciantes resisten heroicamente la crisis que genera el Covid-19

Los comerciantes jachalleros se encuentran en una difícil situación, a pesar de que en ese departamento no se registró ningún contagio de Covid-19. Jornadas sin ventas, costos altos de alquileres y el no poder llegar a fin de mes, se está trasformando en una constante de los trabajadores que en medio de la pandemia siguen ‘poniéndole el hombro’, pero que temen no poder resistir más.

La corresponsal de Canal 13 en Jáchal, Eli Espejo, anduvo por una conocida galería del departamento y conversó con varios dueños de locales comerciales. Todos coincidieron en el miedo a tener que cerrar porque las ventas no levantan. Uno de ellos, Gustavo Díaz, graficó lo difícil de la situación señalando que el conseguir mercadería a buen precio se volvió una tarea complicada.

El trabajador, tiene su local en la galería del centro jachallero y vende ropa de mujer y lencería. Entre uno de los factores indicó que la imposibilidad de ir a comprar mercadería al por mayor, lo está afectando mucho., así como también conseguir un flete

‘No os podemos adaptar a esta pandemia, la situación económica es compleja’, aseguró Gustavo para luego contar que el día del niño las ventas fueron deprimentes, en el día de la madre levantaron solo un poco, pero que aun así son muy bajas.

Sucede que, en el marco de una pandemia mundial, los jachalleros tienen a la ropa y el calzado en un quinto puesto de importancia. La salud, el comer, pagar impuestos y deudas lideran el ranking de preocupaciones, a pesar de que en el departamento del norte no se registró ningún contagio de coronavirus.

En ese sentido, el comerciante afirmó que, si el virus llegara a entrar a Jáchal, sería el golpe final, que los terminaría de liquidar. Es por ello, que los trabajadores expresaron temor por la actual situación con respecto al Covid-19.