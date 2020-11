Jáchal: se dieron reuniones clave para el regreso del turismo interno

Jáchal es uno de los pocos departamentos que todavía no se suman al regreso del turismo interno. Sin embargo la directora de este sector, Roxana Illanes, reveló que hace un tiempo vienen manteniendo reuniones con los prestadores para saber cuál es su opinión acerca de esta determinación. Si bien Illanes descartó que este fin de semana suceda, no se desestimó la posibilidad de que la próxima semana el municipio abra sus puertas.

Actualmente el turismo interno no esta habilitado en Jáchal, pero tanto prestadores como autoridades están trabajando para que esto pueda darse lo más pronto posible. Acerca de este tema Roxana Illanes, directora de Turismo, reveló ante la cámara de Canal 13 que desde la semana pasado se reúnen regularmente con los prestadores del sector.

"Se hizo una reunión con prestadores el lunes de esta semana y ya se había hecho otra anteriormente. Se les consultó que piensan sobre la apertura del turismo. Se estuvo hablando con ellos para que cuando se de este regreso, que no va a ser para este fin de semana, se haga de una forma muy responsable y segura. No nos reunieron con todos porque son muchos, se ha hecho una encuesta para que ellos den su opinión.", declaró la autoridad.

Acerca de esto Illanes mencionó que el intendente, Miguel Vega, en conjunto con el Comité de Emergencias decidieron que este fin de semana no se habilite pero no se descarta la posibilidad de que esto suceda durante el próximo. Para que todo este en óptimas condiciones para cuando el municipio comience a recibir turistas nuevamente, se les ha pedido a los propietarios de las 30 cabañas, 2 hoteles, 2 apart y 2 hostels que hay en este territorio, que tramite en sello de "Establecimiento Seguro".

"Se les ha pedido a todos los prestadores que tengan el sello de establecimiento seguro para que puedan trabajar. No se puede entregar folletería, se habilitan solo el 50% de los hospedajes. Hay una serie de requisitos que se deben cumplir para que se pueda hacer la reapertura del turismo interno. Los protocolos a nivel hospedaje, gastronómico y a nivel prestador turístico son bajados desde la provincia", expresó la directora.

Finalmente la máxima autoridad del Turismo en este departamento, le pidió colaboración a los vecinos para que los visitantes de todas partes de la provincia se sientan cómodos. "Hay que tener en cuenta que cuando el turista viene a Jáchal el almacenero también trabajo, es una cadena que es muy importante y que mueve dinero. El mensaje para los jachalleros es que sepan que están abriendo las puertas de su casa y tienen que hacerlo de la manera más amable. No estigmatizar, todos tenemos miedo pero saquemos lo mejor de nosotros para que esa persona que viene buscando la tranquilidad del departamento lo pueda disfrutar.