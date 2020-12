El misterioso refugio al costado de la Ruta custodiado por Santa Bárbara

Un misterioso y útil refugio le da asilo a todos los turistas que se detienen al costado de la Ruta 40 para hacer una pausa en el camino hacia Jáchal. Ubicado aproximadamente a 38 kilómetros de la entrada del pueblo de Mogna, el precario paraje con techo de cañas es custodiado por Santa Bárbara.

La corresponsal de Canal 13 en Jáchal, Eli Espejo, regresaba este martes de la Capital de San Juan al departamento del norte y decidió pararse en el paraje, que hace unos días popularizaron en las redes un grupo de motoqueros. En la entrada, la periodista mostró un cartel de bienvenida con la leyenda ‘Refugio Doña Mariana’, lo cual lo envuelve más todavía en un halo de misterio. ¿Será una mujer que falleció en el lugar?

Igual o más misterioso a la frase de entrada, es que en el lugar hay luz. Algo que Eli comprobó rápidamente al encender la solitaria llave ubicada en uno de los pilares. El lugar tiene estampitas, recuerdos y calcomanías que los turistas que se refugiaron en el dejaron para asentar su paso por el refugio.

Provisto de dos heladeras viejas, una de las cuales hasta funciona, aunque no esté enchufada. El electrodoméstico tiene en su interior donaciones que la gente le fue dejando, como alimentos no perecederos y algunas verduras que al no tener cadena de frio se echaron a perder.

Con las paredes de barro y caña, la frágil construcción sirve a cientos de pasajeros que se detienen a realizar un descanso y dejan sus rosarios y hasta flores en las dos grutas desde donde custodian Santa Bárbara.

Con parrillero y un horno de barro, el refugio tiene elementos que lo hacen una parate obligado al costado de la Ruta para el que viaja hacia Jáchal.