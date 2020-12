Explotó el reclamo en Jáchal por el drama de sufrir escasez de agua

Este lunes, explotó el reclamo en Jáchal por el drama de sufrir la escasez de agua. Por ello vecinos del Barrio Fronteras Argentinas se autoconvocaron en la plaza del vecindario para que en la provincia se hagan eco del grave problema que están sufriendo desde hace tiempo.

En ese sentido, una de las vecinas del barrio jachallero manifestó ante el móvil de Canal 13 que si bien el problema se agravó en la última semana, es un problema que vienen sufriendo desde hace varios meses. "Estamos pidiendo a las autoridades de OSSE que por favor desde la provincia se enteren lo que estamos padeciendo", expresó.

"No queremos tener ningún problema porque nosotros estamos pagando por este servicio que es tan vital. No queremos que nos solucionen con un tanque que lo traigan para distribuir entre las casas por unos días. Queremos que lo solucionen en todo el barrio", aseguró.

Asimismo la mujer dijo que los vecinos del Barrio Fronteras Argentinas son conscientes de que es un problema que no pasa solo en el barrio, sino en todo el departamento desde hace mucho tiempo. "En Jáchal hay problemas con el agua potable en todo el departamento y OSSE debe proveernos el servicio", indicó la señora.

Por último aseveró que no es la primera vez que realizaron este tipo de reclamo. "Anteriormente el intendente nos escuchó y se firmó un acta de compromiso con OSSE para solucionar los problemas con el servicio, pero eso no pasó. Me parece que OSSE no está invirtiendo lo suficiente para la cantidad de barrios que han crecido en el último tiempo. Es un problema que se repite desde hace tiempo y son muchos los barrios que están afectados", concluyó.