Con un furioso reclamo, jachalleros denunciaron que llevan años sin agua

Desde las primeras horas de este miércoles 16 de diciembre se llevó a cabo un ruidoso reclamo en el departamento Jáchal. El mismo fue protagonizado por vecinos del Malvinas Argentinas, que aseguran estar cansados de no tener agua hace meses o incluso años en algunas ocasiones. Los afectados esperan por una solución definitiva y no temporal por parte de OSSE.

El corte se dio en el cruce de calle Patricio López del Campo y la arteria que llega hasta Villa Mercedes. En este lugar los vecinos quemaron gomas y a puro cacerolazo entonaron un fuerte reclamo, pidiendo por un recurso tan indispensable como es el agua. Algunos de los afectados contaron que incluso tienen que comprar agua para poder darle a sus hijos y adultos mayores.

Una de las vecinas aseguró que cada semana debe poner de su bolsillo 1.000 pesos, para poder abastecer a su familia. Sumado a esto se mencionó que de igual manera siguen pagando la boleta del agua, por más que hace mucho tiempo que no cuentan con este servicio.

Si bien el problema no es parejo porque algunos mencionaron que hace incluso cuatro años que no disponen de este suministro, todos coincidieron en que hace dos meses que no sale ni una sola gota de las griferías. "Hace dos meses que no nos podemos dar una ducha como la gente", manifestaron.

"Ya estamos cansados de este problema. Nos dijeron que iban a solucionarlo la semana pasada y no sucedió. Tomamos la decisión con todos los vecinos de manifestarnos de esta manera, porque ya hemos hecho muchos reclamos y no nos escuchan ni nos tienen en cuenta. Creemos que esta es la única forma de que nos den alguna solución", expresó una jachallera frente a la cámara de Canal 13.