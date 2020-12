La respuesta de OSSE que enfureció aún más a los jachalleros sin agua

La mañana en Jáchal comenzó movida debido a una fuerte protesta, protagonizada por vecinos del barrio Malvinas Argentinas. Estas personas pedían una solución por parte de OSSE debido a que hace meses e incluso años que no tienen agua. Algunas horas después llegó una respuesta pero no era la que esperaban. Las autoridades aseguraron que no alcanza el agua para abastecer a todos.

Tras algunas horas de protesta la arquitecta Fernanda Díaz, titular de OSSE en el departamento Jáchal, se trasladó hasta la calle Patricio López de Campo para escuchar el reclamo de los vecinos. Luego de que los afectados se expresaran, la autoridad les aseguró que el problema es nada más ni nada menos que no les alcanza el agua para abastecer a la comunidad entera.

"Cuando se inauguró el acueducto teníamos dos bombas de 150 HP cada una, han hecho un cambio y tenemos una bomba de 100 HP y otra de 100. La producción no alcanza para abastecer a la población, existe un tercer pozo que es el que tienen que habilitar para que todos los vecinos tengan agua", aseguró Díaz.

La titular contó que esta programado que para el viernes este terminada la obra eléctrica y que el marte comience a funcionar este tercer pozo. Esto desató aún más el enojo de los afectados, ya que denunciaron que esto es algo que les han dicho cientos de veces y nunca solucionan nada. "Es una vergüenza, es mentira tras mentira", dijeron.

Los residentes del Malvinas Argentinas reclamaron por que los jachalleros del centro, pueden regar con mucha presión de agua e incluso cuanta con tanta cantidad que pueden mantener incluso huertas en sus terrenos. Incluso se mencionó que en este complejo habitacional hay personas con Covid 19 que están aisladas y que tampoco tienen agua.

"A mi me toca el servicio. Reparamos, repartimos agua y movemos válvulas. Si no tenemos agua no podemos distribuirla. Hemos trasladado el reclamo. Estamos tratando de equilibrar el servicio, ustedes están en el final de la red. Yo les vengo a transmitir la información de manera oficial. Yo los entiendo, pero no tengo agua para darles", sentenció.