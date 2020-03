Cuál es la problemática de la falta de agua potable en Huaco

Los vecinos de la localidad de Huaco salieron desde este domingo a cortar la ruta 40 que une Villa Unión, La Rioja, con esa localidad del departamento Jachal aduciendo que desde el miércoles pasado no tienen agua potable de red.

El corte es durante tres horas y luego dejan pasar los vehículos por un lapso de tiempo para luego reanudarlo y manifestaron que lo mantendrán hasta que tengan una solución.

Aseguraron que hay una perforación que dotaba de agua a la zona que sufrió problemas y que necesitan que las autoridades se acerquen a dialogar con ellos.

Luisa una embarazada de 8 meses aseguró en un medio local que va a luchar porque “no puede ser” que no tengan agua hace tantos días. No están conformes con la ayuda que se les está distribuyendo desde el municipio con bidones y camiones que reparten agua en tachos y tanques, según aseguraron.

Respuesta oficial

El intendente de Jachal Miguel Vega brindó una conferencia de prensa este lunes en aquel departamento, donde se refirió a la falta del servicio de agua potable en Huaco desde el miércoles pasado, situación que provocó un corte de ruta de los vecinos que reclaman desde este domingo a la noche en la ruta 40 rumbo a la Rioja.

El jefe comunal ratificó que la Municipalidad colaborará con el suministro distribuyendo a los vecinos bidones con agua y también el líquido en camiones cisterna como lo hizo durante este fin de semana:

“Desde el municipio activamos el operativo de apoyatura, y a pesar de no ser jurisdicción nuestra, estamos para ayudar en lo que sea necesario. Llevamos agua potable a los vecinos de esa localidad a través del camión municipal más 2 camiones de apoyo provenientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Además, dispusimos la compra de agua envasada y ya se distribuyeron 670 bidones de agua de 6 litros cada uno, totalizando más de 4.000 litros para todos los vecinos. Es importante aclarar que eso no significa que el agua que se transporta en los camiones no sea potable, todo lo contrario, se retira de la planta de OSSE y es totalmente potable, es sólo una apoyatura más”, destacó.

Por otro lado explicó que OSSE dio intervención al Instituto Nacional de Aguas Subterráneas que está realizando un estudio sobre el desmoronamiento de la perforación que brindaba el agua para potabilizar. En ese lugar se quemó la electro bomba y cuando la quisieron reponer hubo un derrumbe que inutilizó el suministro.

OSSE coincidió con esta información en un comunicado que emitió a los medios este lunes donde destaca que se está trabajando en el derrumbe. La solución no será inmediata y mientras tanto atenderán las necesidades de la gente.

El Intendente Vega destacó que este martes llegará el presidente de OSSE a Huaco para seguir de cerca los trabajos que se están realizando buscando alternativas para dotar de agua para potabilizar a la planta de Huaco: “El Presidente de OSSE llegará mañana a nuestro departamento para constituirse en el lugar y sumarse a los técnicos de la repartición que están trabajando desde el fin de semana, quienes hicieron muestras en un lugar cerca del Molino Viejo para hacer los análisis correspondientes con el fin de determinar si es potable o no el agua de este pozo que está a 33 metros de profundidad, entre otros pozos que se están analizando como alternativa”.