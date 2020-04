Jáchal recorta sueldos a políticos y destina parte de la coparticipación a la emergencia

El coronavirus tiene a todos los sanjuaninos en cuarentena para prevenir que el COVID-19 se expanda en la provincia. Por eso los municipios están tomando diferentes medidas sanitarias y sociales para dar respuestas a las necesidades que se van presentando producto del aislamiento. En el caso del departamento de Jáchal, el intendente Miguel Vega, contó a Canal 13 sobre cómo están trabajando en materia de prevención y asistencia a los más necesitados.

El jefe comunal, agradeció a las empresas que colaboraron con artículos de limpieza o mercadería. Además, destacó también que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, provee elementos para poder afrontar las diferentes necesidades de los jachalleros.

Vega comentó que el municipio usó fondos de la coparticipación para la emergencia, además confirmó que la planta política de Jáchal se suma al descuento del 30% del salario impulsado por el Uñac. “El decreto lo firmamos e viernes, casi inmediatica mente que el gobernador lo anunció” dijo el intendente.

La contención social a las familias, es uno de los dos ejes que el gobernador les pidió a los jefes comunales, especialmente a las personas más vulnerables, “que hoy por hoy no pueden salir a trabajar, los que viven de la economía informal, los que tienen que trabajar día a día y viven de changas y que no la están pasando bien porque tiene que respetar la cuarentena porque no tienen trabajo” dijo Vega.

El otro pedido de Uñac, fue la limpieza y desinfección en lugares públicos, el mantenimiento de los servicios básicos y la recolección de residuos. Sobre esto, el intendente jachallero manifestó que se encuentran trabajando normalmente.

Vega manifestó que “hay un alto porcentaje de la población que se está cuidando, que está teniendo conciencia de lo que nos está pasando con este virus”. Además, el intendente confirmó que el polideportivo municipal fue afectado por el Comité de Emergencia para contener a posibles infectados en el departamento. “Se va adaptar el estadio Papa Francisco como un hospital de campaña. Hemos adaptado dos tribunas para contar con dos salas: una para hombres y otra para mujeres, muy cerca de los sanitarios disponibles que son amplios” señaló el jefe comunal.