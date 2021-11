Tras 15 días calmados, aparecieron 6 casos en Jáchal: ¿es un nuevo brote?

San Juan venía atravesando días tranquilos con respecto a la cantidad de casos confirmados. Sin embargo en las últimas horas se generó un pequeño sobresalto en los contagios, debido a la confirmación de 6 infecciones en Jáchal. Esto provocó que algunos comenzaran a hablar de brote pero las autoridades del hospital departamental descartaron esta chance.

La doctora Cecilia Igonet, actual directora del Hospital San Roque, se refirió a estos contagios que surgieron en el municipio del norte. Acerca de esto tranquilizó a la población aclarando que se trata de algo esperable ya que seguimos con una pandemia presente. No se trata de una nueva ola de casos.

"No se puede llamar brote porque no cumplen con la definición del mismo. Son pocos casos y hay que recordar que la pandemia todavía continúa, el virus sigue circulando y lo que mitiga esta situación es la gran cantidad de pacientes vacunados. Van a seguir apareciendo estos casos porque la enfermedad esta entre nosotros", expresó.

Siguiendo en la misma línea la profesional reveló que se trata de un grupo familiar, por eso se registró esa cantidad de contagios de una sola vez. Estas personas solamente registraron una suerte de goteo nasal acompañado de dolor de garganta, cosa que no representa síntomas graves. En relación a ello contó que hace un mes que el hospital no tiene internados en el área Covid.

"Son pacientes vacunados con el esquema completo y algunos con una sola dosis, no hay ninguno que sea persona de riesgo. Hacen unos 15 días que no teníamos casos positivos pero antes de eso era de todos los días. No escapamos a la situación de la provincia, estamos dentro de la tasa provincial", sentenció.