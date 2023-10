 Regente de la Normal de Jáchal: “No puedo garantizarles la seguridad”

“Hasta ayer –por el martes 10 de octubre- los alumnos tuvieron clases normales. Antes de salir me avisaron del reclamo que iba a hacer y, como corresponde avisé a mis supervisores. Ellos me dijeron que yo debía garantizar la apertura de la escuela y eso hicimos”, dijo la regente de la escuela Normal Superior "Fray Justo Santa María de Oro", Carolina Caliva. Estas declaraciones las dio para explicar la situación del edificio escolar. En este contexto, dijo “no puedo garantizarles la seguridad” y que ellos tampoco reciben respuestas del Ministerio de Educación sobre las remodelaciones.

Caliva dijo que la primera etapa de la escuela fue entregada en 2021 y que después de eso, no recibieron más información sobre el resto de la obra. “Desde el 2021 gestionamos muchas veces. Lo primero que hicimos fue pedir información sobre la segunda etapa y aún no la tenemos. Enviamos fotografías de las condiciones en las que está la escuela, y tampoco tenemos nada”, dijo la regente y comentó que ella es consciente que el lugar no está en las mejores condiciones.

En este sentido, dijo que entiende la medida que tomaron sus alumnos, porque ella tampoco puede darles una respuesta. “Los chicos dijeron que tomaron esa medida, luego de que se desprendiera parte del techo de un aula. Yo lo entiendo y no puedo garantizarles la seguridad”, agregó.

Dando más detalle de su preocupación, Caliva comentó que, como no recibieron respuesta oficial sobre las reparaciones hicieron una presentación, junto a otros directivos para no ser los responsables si hay algún accidente. “Presentamos un deslinde de responsabilidades. Decidimos mandar esa nota porque puede ocurrió la caída de la mampostería sobre algún alumno y no queremos ser responsables de algo que venimos gestionando hace muchos años. Y de esa nota tampoco obtuvimos respuesta”, concluyó.