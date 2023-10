Escuela de Jáchal: dicen que el edificio es habitable, pero la comunidad sigue disconforme

El conflicto en la escuela Normal Fran Justo Santa María de Oro, de Jáchal sumó un nuevo capítulo. Es que, tras más de una semana de reclamos, sentadas y veladas en el edificio histórico, la comunidad educativa fue visitada por personal técnico del Ministerio de Obras. José Luis Bustos, es ingeniero y asesor Estructural de la Subsecretaría de Arquitectura y comentó que el edificio es habitable y que no hay riesgo para los alumnos. Sin embargo, desde la escuela, la regente y la presidenta del centro de estudiantes, dijeron que están disconformes con esta respuesta, pues aún no consiguen que les confirmen cuándo se retomarán las mejoras del edificio.

Bustos comentó que, luego de hacer un recorrido, se realizó un acta comunicando oficialmente la situación del establecimiento. Este informe indica que la escuela no tiene “deficiencias estructurales”. En este sentido, el ingeniero dijo que el edificio no presenta problemas más graves que la última vez que lo recorrieron y que “no hay peligro”. Es por esto, que comentó que se pueden desarrollar las actividades normalmente.

Si bien dijo que el lugar es habitable, comentó que se trata de una estructura que es Patrimonio y que tiene más de 100 años y que por consecuencia tienen algunas falencias. En este sentido, comentó que hay paredes con grietas, que tiene poca iluminación y que una de las aulas tiene el piso, que es de madera, hundido, razón por la cual se pidió no usar ese espacio. “Ya está todo relevado, controlamos el agrietamiento, que no se agrandó, y llevamos el compromiso de que la escuela se arreglará”, dijo y agregó que él no puede asegurar fechas, ni plazos de obras, pues eso les corresponde a los funcionarios.

Desde la otra vereda, las respuestas no fueron satisfactorias. Es que ante esta visita, algunos alumnos de la escuela jachallera volvieron a las aulas. Sin embargo, muchos otros decidieron que no entrarán a clases hasta que no les confirmen cuándo se hará la continuidad de la obra. Es que, la primera etapa de las mejoras finalizó en 2021 y después no continuaron.

En este sentido, Carolina Caliva, regente de la escuela, comentó que tanto los papás como los alumnos no están conformes con esta visita. Mientras que, Ayelén Rivera del centro de Estudiantes dijo que hay alumnos que seguirán en pie de lucha.

“No tenemos precisiones, que es lo que motivó a que los alumnos hicieran las protestas. Y tampoco sabemos a quién se las tenemos que pedir, porque desde el Ministerio de Educación no enviaron un documento que dicen que elevaron un pedido de mejoras al Ministerio de Obras”, agregó Caliva y dijo que ellos sienten que los están “peloteando de un lado a otro”.

En este sentido, Caliva deslizó que es probable que esta solución quede para las próximas autoridades de ambos Ministerios y dijo que ellos piden que aunque sea mejoren la zona del patio donde las tejas se caen y que bajen el revoque para que no se desprenda mientras los alumnos toman clases. “Nos dicen que el lugar es seguro, pero que las zonas valladas deben seguir así. No sabemos a quién le compete los arreglos y queremos soluciones inmediatas para que los alumnos tomen clases tranquilos. Queremos arreglos sea quién sea el responsable de hacerlos”, concluyó la regente.