Las serenatas que nacieron para alegrar al pueblo y hoy forman parte de la Fiesta de la Tradición

La pandemia de coronavirus los inspiró. Buscaron la manera de alegrar a los vecinos y homenajear a quienes hicieron mucho por el pueblo y la cultura de Jáchal. Y sin querer, lograron cumplir el sueño de formar parte, de manera oficial de la Fiesta Nacional de la Tradición. Ellos son los Capayanes, una banda jachallera que comenzó a hacer serenatas en el departamento durante la pandemia y hoy, llegan de la misma manera a las diferentes localidades, pero en el contexto de la fiesta más importante del departamento. Este año, la fiesta se realizará el 4, 10 y 11 de noviembre.

Diego Ontiveros toca el bombo y es la segunda voz de la banda. En una charla con Diario 13 no pudo disimular el orgullo que siente de formar parte, de manera oficial de las actividades que se realizan en la previa de la FNT. Diego comentó que comenzaron con las serenatas en 2020, cuando la pandemia de coronavirus no permitía que las personas se reunieran en lugares públicos. “Ese año la Fiesta de la Tradición no se realizó y pensamos la manera de llevar nuestra música a los vecinos. Entonces, en la fecha en la que se hace el tradicional festejo, salimos a hacer serenatas. Quisimos hacer algo para el pueblo y este año, los organizadores nos han pedido que nuestras serenatas queden como parte del programa de la fiesta”, dijo.

Con un carro tirado por una camioneta improvisaron un escenario móvil. Usaron un grupo electrógeno para hacer funcionar cada instrumento y con algunos elementos tradicionales como fardos de pasto, decoraron el carro y así salieron a la calle la primera vez. Con pilchas gauchas y con un repertorio bien tradicionalista, se ganaron miles de aplausos en las calles.

“Empezamos recorriendo los barrios que están cerca de la plaza departamental y con el paso de los años empezamos a hacer homenajes a algunos vecinos de distintas localidades. Hay muchas personas que reciben nuestro homenaje de manera sorpresiva y es muy lindo ver como las familias se emocionan y hasta se arman pequeñas peñas en las calles del departamento”, dijo y comentó que hay lugares en los que los esperan con comida y muchos regalos, para agradecerles. Incluso, contó que en algunas ocasiones hacen las serenatas acompañados de la Paisana de la Tradición.

Diego comentó que Los Capayanes actuarán en las actividades previas de la Fiesta Nacional de la Tradición. Serán encargados de dar el puntapié inicial a las distintas celebraciones oficiales. “El sábado 28 de octubre, una semana antes de que empiece la fiesta, vamos a hacer nuestras tradicionales serenatas”, explicó y agregó que durante la fiesta actuarán también en el anfiteatro Buenaventura Luna.