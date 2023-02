Desgarrador testimonio: se derrumbó su humilde ranchito y pide ayuda

Horas muy difíciles son las que vive Carolina Gaetán, junto a su pareja e hijo. Ellos habitan en la localidad de Villa Mercedes, Jáchal, y el destino les jugó una mala pasada: el lunes se derrumbó el humilde ranchito y ahora pidió ayuda a través de una entrevista telefónica con Banda Ancha para por lo menos levantar una pieza.

"El lunes en la mañana se me cayó el ranchito de caña que tenía", comenzó diciendo Carolina. Allí viven desde hace 4 años. Ella no tiene trabajo y solo viven del fruto de las "changas" que hacen su pareja e hijo de 18 años.

"Nosotros estamos hace 4 años en el rancho, tenemos que estar soportando el calor y para que se refresque está abajo de un algarrobo grande. Ahora no tenemos donde estar, no tengo baño, vamos al campo a hacer necesidades; caminamos 1 km. para retirar el agua y bañarnos, hacer de comer, no tenemos luz", contó Carolina.

La damnificada también dijo que actualmente "no recibo ayuda, atención, bono, ni módulo alimentario; ni mi pareja ni mi hijo".

También Carolina manifestó que por el momento desde el municipio no le dieron ningún tipo de asistencia. "Fuimos a que nos den una solución, siempre que hemos ido nos dijeron que iban a venir a ver y nunca llegaron, al punto que se me cayó el rancho. Hace 4 días que está caído el rancho y todavía no vienen. Ni el intendente ni asistentes sociales, nada", contó.

"El ranchito se nos cayó encima de las pocas cosas que teníamos y nos ha aplastado todo. Como se nos cayó, no podemos sacar nuestras cosas", dijo la habitante de Jáchal.

Ante la consulta de qué piden, la mujer expresó que "yo necesito que venga el intendente y me de una solución, que me consiga adobe o palo para lo menos levantar una pieza; los muebles se me han roto. No tengo adonde dormir, ni cama, ni mesa. Nosotros estamos en el vecino, que nos prestó una cama para poder dormir", relató.