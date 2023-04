Con presencia de la ministra Vizzotti, quedó inaugurado el imponente hospital en Jáchal

Este 28 de abril inauguraron el nuevo Hospital San Roque, ubicado en el departamento Jáchal. Este será uno de los más importantes en la provincia, junto con el hospital Rawson y el Marcial Quiroga. En este acto acompañaron autoridades departamentales, provinciales y nacionales, como la Ministra Carla Vizzotti.

Cabe decir que este nosocomio tiene como objetivo incrementar y mejorar las prestaciones sanitarias, completando el proceso de descentralización en los tres niveles de atención. En primer lugar, los presentes vieron un video sobre los detalles de este nuevo nosocomio. Tras ello brindó su bendición en el padre Gustavo Vaca. Posteriormente, llegó el turno de la palabra de la directora del hospital, Cecilia Igonet. La doctora especificó su agradecimiento al gobernador por la obra y explicó que el primer centro de salud de Jáchal cumple 140 años, por lo que esta inauguración es un 'volver a iniciar, para avanzar'. A toda la comunidad le dijo 'Los invito a seguir confiando'.

Por su lado, el intendente municipal Miguel Ángel Vega dijo 'es un acontecimiento histórico para el departamento Jáchal'. En la misma línea, confesó 'El gobernador nos permitió a los municipios, con la planificación estratégica, poder soñar, planificar y tener la hoja de ruta para poder guiar nuestra gestión. En esa planificación estaba la construcción de este hospital. Hoy después de varios años es una realidad. Créanme que el gobernador, junto con el ministro Ortiz Andino, no cesaron en reunir los fondos necesarios para que la obra no parara'. Por este motivo expresó 'Me siento orgulloso de haber trabajado con un gobernador como Uñac'.

Luego, el ministro de Minería, Carlos Astudillo enfatizó: 'todo es posible si tenemos un modelo de gobierno y de distribución de riqueza. Esto es lo que hemos hecho y construido todos juntos'. Además, señaló que sin los aportes no podrían haber cumplido esta obra. 'Hemos podido implementar en este periodo de transformación de San Juan, este modelo que no tiene límite, porque están todos ustedes. Con este modelo vamos a tener salud, trabajo y educación. Sigamos apostando a este modelo' aseguró el ministro.

El ministro de obras y servicios públicos, Julio Ortiz Andino señaló 'esta es una gran obra. Por supuesto, tener la presencia, de Carla Vizzotti, es muy importante. Vamos a seguir construyendo hospitales y en no más de dos meses tenemos el hospital de Rodeos y nuevamente no vas a visitar' Además aludió que 'es un día histórico tras 8 años culmina un extenso proceso de esta obra que no solamente es para todo el pueblo de Jáchal, sino que también toda la región'. Tras ello dio detalles concretos de la construcción y referenció 'esta obra marca el punto de partida de otras'.

En la misma línea, la Ministra de Salud Pública de San Juan, Alejandra Venerando explicó 'nuestro gobierno gestiona sin pausas y hoy es la clave. Siete de cada 10 sanjuaninos se atienden en hospitales públicos y eso no es un tema menor'. A la vez añadió 'Siempre hemos puesto como prioridad a la salud y los sanjuaninos tenemos que de estar orgullosos y agradecidos'.

Por su lado, la ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti agradeció la invitación a la inauguración. Del mismo modo, dijo: 'estos son sueños cumplidos y estos sueños compartidos son los que hay que festejar'. Tras ello mencionó 'Este hospital es una realidad y es un lujo. No solo para Jáchal, sino también para los municipios vecinos y para las provincias como La Rioja, porque esto va a cambiar la realidad local regional. Es muy importantes y esta es una decisión política del gobierno de San Juan'.

Para finalizar con los discursos, fue el turno del Gobernador Sergio Uñac quien mencionó 'Desde hace 7 años a la fecha, los sanjuaninos no hemos convertido en pioneros productores de pistacho, en aceite de oliva, en tomate para industria. Somos segundos productores de ajo y cebolla. Además, nos hemos convertido en los primeros productores de cales'. Seguidamente, agregó, 'nos hemos convertido a la provincia que con su presupuesto más porcentaje destina a la inversión pública. Por eso la construcción de este hospital, entre otras cosas'. Respecto a la obra inaugurada y las venideras, especificó 'Nadie nos puede robar la capacidad de soñar'.