El Hospital San Roque de Jáchal ya tiene nuevo director

Este lunes el Dr. David González asumió el cargo de director del Hospital San Roque, en Jáchal. Estuvieron presentes en el acto de asunción el secretario técnico, Dr. Juan Pablo Pacheco y el subsecretario de Medicina Preventiva, Dr. Matías Espejo.

En la oportunidad, el Dr. Pacheco señaló que “es muy grato poder acompañar al Dr. González en la función que va a emprender desde este momento. Queremos que todos sepan que desde nuestro lugar siempre los vamos a acompañar y les deseamos lo mejor”.

Por su parte, el Dr. Matías Espejo manifestó que “es un placer estar en un momento tan importante y trascendental para todo el equipo de salud, para toda la población y para el Ministerio de Salud Pública. Ustedes son artífices de esto, conocen a David como un compañero de trabajo, también lo han conocido como cabeza de equipo y creo que todos pueden dar cuenta del tipo de persona y profesional que es el doctor González”.

“La ministra y el equipo te delegan esta enorme responsabilidad y esta enorme tarea que es darle continuidad a este proceso, continuar el tiempo que nos permitan y que tenga que ser, que nosotros pretendemos que sea muchos años más, llevando adelante este hospital y esta comunidad”, finalizó.

Para cerrar, el Dr. David González saludó y agradeció a las autoridades, equipo de Salud y público en general, “es una gran satisfacción poder cumplir la función que se me propone, con el compromiso de trabajar como siempre lo hemos hecho en equipo con todo el personal. He podido trabajar en diversas áreas donde he visto la capacidad de cada uno de los sectores, que siempre se han desempeñado muy profesionalmente y a la altura de las circunstancias”.

