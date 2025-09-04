Demandaron a la Municipalidad de Jáchal por la cesión del predio de Fabricaciones Militares

La Municipalidad de Jáchal enfrenta una demanda judicial tras la cesión en comodato de más de 280 hectáreas del predio donde funcionaba Fabricaciones Militares a la empresa cordobesa Thor. La presentación fue realizada por la firma sanjuanina Minexa, que cuestiona la legalidad del acuerdo firmado en junio de este año.

Alejandro Guajardo, periodista de Jáchal, explicó que “desde semanas atrás se preveía que esto iba a terminar en una presentación judicial por parte de Minexa, que plantea la irregularidad del comodato firmado entre el municipio y la empresa Thor”.

El origen

En junio, el municipio firmó un comodato por 50 años con Thor, tras recuperar el control de los terrenos que habían pertenecido al Estado Nacional. “Una vez que se cae el comodato de Fabricaciones Militares, aparece la posibilidad de que el municipio vuelva a manejar dichos terrenos, y en ese contexto se celebra el acuerdo con Thor”, señaló Guajardo.

Sin embargo, la Federación Económica de San Juan y otros organismos vinculados a la actividad minera advirtieron sobre la falta de intervención del Concejo Deliberante.

La acción judicial presentada por Minexa fue radicada en el Juzgado de Jáchal. Según explicó Guajardo, “en una primera instancia, la empresa solicitó documentación administrativa para conocer cómo se llevaron a cabo los procesos. Con esos elementos, se determinó iniciar formalmente la demanda contra el municipio, que ingresó el lunes de esta semana”.

El escrito presentado sostiene la ilegalidad del acuerdo por no haber pasado por el Concejo Deliberante y pide, además, la intervención del cuerpo legislativo local y del Gobierno provincial. “El escrito también señala responsabilidades de la asesoría letrada del municipio por cómo se manejó la situación”, detalló el periodista.

Además de la cuestión de fondo, Minexa solicitó una medida cautelar inmediata que, de prosperar, frenaría la ejecución del comodato hasta que la Justicia resuelva. Actualmente, el predio se encuentra bajo custodia de personal de seguridad contratado por Thor. “En el lugar ya se observa cartelería de la nueva empresa, aunque hoy solo trabajan los guardias que antes cumplían funciones en Fabricaciones Militares”, indicó Guajardo.