La partida de Horacio Villafañe, más conocido como “El Chango Huaqueño”, caló hondo en el corazón de los jachalleros y desde el Concejo Deliberante realizaron dos acciones que vienen vinculan al folclorista fallecido con la cultura departamental. Es que se instauró un día del calendario en homenaje al Chango y también una canción emblemática del huaqueño quedará grabada en la fiesta por excelencia que tienen en aquel departamento.

La muerte del Chango Huaqueño dejó perplejos a muchos amantes del folclore sanjuanino y otros no seguidores también, por su significado y lo que dejó en la cultura de la provincia. Por este motivo, su paso a la inmortalidad ya dejó sellos por todo su aporte y que de ahora en adelante serán parte de la vida departamental.

Es que el Concejo Deliberante, por ordenanza, instauró que el 25 de agosto se conmemore el Día del Folclorista Jachallero en homenaje a la fecha del fallecimiento del huaqueño. Fue a través de la ordenanza N° 3204.

Pero no sólo en el día mencionado estará presente el Chango Huaqueño, sino que también una vinculación con la Fiesta Nacional de la Tradición. Es que también el mismo cuerpo deliberativo ordenó que la mayor fiesta que tienen los jachalleros tenga como canción oficial “Jáchal en Noviembre”, la emblemática canción del ahora difundo folclorista.

Es que la canción de Villafañe habla de lo que sucede cada mes de noviembre en aquel departamento, como se siembra la semilla de la tradición, que le da origen a la festividad. Como la Fiesta Nacional de la Tradición está en las entrañas de Jáchal y la emotividad que ocasionó la partida del Chango Huaqueño, no había mejor homenaje que demostrarle a la familia de Villafañe parte de lo que significó la obra del querido folclorista.