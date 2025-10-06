Un hecho insólito ocurrió este domingo en Jáchal durante el clásico entre Florida y Estrella, que terminó con empate 1 a 1. En medio del encuentro, las cámaras del Streaming Jáchal captaron el momento en que el fuego comenzó a extenderse por el césped de la cancha de Estrella, sorprendiendo a los presentes

Aunque todavía no se determinó el origen del incendio, los primeros indicios apuntan a que podría haber sido intencional, según comentaron los comentaristas del partido. El fuego obligó a qur todos se vayan del lugar para controlar la situación.

La jornada estuvo marcada además por incidentes entre los hinchas de ambos clubes, lo que derivó en la intervención de la Policía para evitar que los disturbios pasaran a mayores.

Las autoridades locales trabajan para esclarecer las causas del fuego y los hechos de violencia que empañaron el clásico jachallero.