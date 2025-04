El histórico templo Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en el departamento de Jáchal, atraviesa un momento crucial: su estado estructural ha encendido las alarmas. Por ello, desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) advirtieron que la construcción es inhabitable y no puede garantizar la seguridad de las personas en caso de sismo.

El móvil de Canal 13 llegó hasta el INPRES para dialogar con su director, el ingeniero Rodolfo García, quien explicó que si bien la decisión sobre la demolición compete a otros organismos, desde el instituto tienen una postura clara respecto a las construcciones de adobe.

“Sí, tenemos información pública que ha circulado en los medios, y para enmarcarlo en un concepto global, el INPRES no está de acuerdo con las construcciones de adobe”, afirmó García.

El ingeniero fue contundente al explicar que este tipo de edificaciones no están contempladas en el Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes, justamente porque no pueden garantizar protección ante terremotos destructivos. “Ese concepto de sismorresistencia tiene que ver con la protección de la vida humana. Independientemente de las condiciones en las que se encuentren, las construcciones de adobe no cumplen con ese principio”, añadió.

Consultado por el estado puntual del templo jachallero, García recordó que el edificio tiene aproximadamente 160 años de antigüedad y ya ha sido sometido a varios terremotos a lo largo de su historia. “Uno de ellos fue el terremoto de 1894, que afectó al norte de la provincia. Si hacemos la cuenta, la iglesia fue construida antes de ese evento y seguramente ya se encontraba debilitada desde entonces”, explicó.

El titular del INPRES también señaló que la construcción presenta una mezcla de materiales antiguos y nuevos, lo que compromete aún más su estabilidad. “Nuestra recomendación es que el edificio es inhabitable. No hablamos de demolición, porque entendemos que deben intervenir especialistas en patrimonio histórico. Pero desde el punto de vista técnico, no es seguro para celebraciones religiosas ni reuniones de personas”, aseveró García.

Además García, dijo que frente a los casos en los que se busca revalorizar estructuras de valor simbólico pero con deficiencias estructurales, García fue claro: la seguridad debe primar sobre la nostalgia.

“En el caso particular de la iglesia de Jáchal, de lo original no queda nada. Se hizo una estructura nueva con una fachada que representa la antigua, pero estructuralmente debe ser modificada si se quiere utilizar. Puede conservarse como museo o hito patrimonial", explicó.

Recordó también una tragedia histórica que refuerza la posición del organismo: el terremoto de 1944, que dejó un saldo devastador en la provincia. “Ese sábado había casamientos y muchas personas murieron dentro de las iglesias que colapsaron. Es una experiencia que nos marcó como sociedad y como institución”, afirmó García.

Sobre la situación específica de Villa Mercedes, en Jáchal, el especialista fue contundente: “Allí se combinan factores críticos: un tipo de suelo particular, una estructura debilitada por sucesivos sismos y un deficiente estado de conservación. Todo indica que su capacidad resistente es hoy mucho menor a la original”.

En cuanto a templos o construcciones que aún no han sido demolidas ni refuncionalizadas, como la iglesia Santísima Trinidad ubicada en Trinidad (Capital), García sostuvo que hay dos caminos posibles: “Una opción es estudiar si pueden ser consolidadas sísmicamente para aumentar su resistencia. Y si no son intervenidas, se deben tomar recaudos para proteger a los transeúntes, por ejemplo, estableciendo perímetros de seguridad como se ha hecho en otros casos”