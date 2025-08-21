Durante este jueves, en la Escuela General San Martín de San José de Jáchal, circuló la versión de que un alumno de sexto grado habría llevado un arma cargada al establecimiento en más de una ocasión. La información generó preocupación entre los padres, quienes solicitaron una reunión urgente con las autoridades educativas.

El periodista jachallero Alejandro Guajardo relató en el programa Todos Vivos: “Los propios padres del sexto grado del turno tarde hicieron saber su disconformidad por el comportamiento de este chiquito. Ellos señalaron que no es la primera vez y pidieron soluciones de fondo”.

A pesar de que en la provincia las clases estaban suspendidas por el viento Zonda, la reunión se realizó con la presencia de directivos y de la supervisora de apellido Monarde. “Los padres exteriorizaron su molestia y pidieron respuestas inmediatas”, agregó Guajardo.

Guajardo subrayó que la situación aún no está confirmada: “No hay constancia de que el chico haya asistido con un arma, son más que diferentes rumores y versiones que salieron de sus propios compañeritos”.

La reunión entre padres, autoridades escolares y supervisores se realizó a puertas cerradas y no se permitió el ingreso de la prensa. “Nosotros intentamos ser parte, pedimos autorización, pero nos dijeron que esto lo debe resolver el establecimiento con los padres”, contó Guajardo.

Por ahora, la versión del arma permanece en el terreno del potencial y no está confirmada oficialmente.