Jáchal Conectado: el programa que revoluciona la conectividad digital en el departamento

Jáchal dio un paso decisivo hacia la modernización tecnológica con el lanzamiento oficial de “Jáchal Conectado”, un programa integral que convierte al departamento en un modelo provincial en materia de conectividad digital.

El anuncio se realizó en el marco de una multiconferencia inédita, encabezada por el intendente Matías Espejo, junto al coordinador de Gabinete, Arístobulo Tejada, y el coordinador del área Informática, Manuel Tabanick. La presentación mostró en tiempo real la efectividad del sistema mediante conexiones simultáneas con funcionarios ubicados en el Mirador de Huaco, La Huerta de Huachi, el Anfiteatro Buenaventura Luna, La Ciénega y la Terminal de Ómnibus.

Con más de 45 puntos activos de acceso a internet, distribuidos a través de fibra óptica y tecnología satelital, el programa ya ofrece conectividad de alta velocidad en escuelas, instituciones públicas, plazas, móviles municipales, zonas rurales y sitios turísticos.

“Hoy vivimos un hito histórico en materia de conectividad. Este sistema integral fortalece la educación, seguridad, salud, turismo y producción, generando inclusión digital para toda la comunidad”, afirmó el intendente Espejo durante el anuncio.

Un salto hacia el futuro digital

“Jáchal Conectado” no solo apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que también posiciona al departamento como un polo innovador en tecnología y desarrollo digital en la provincia. Con esta iniciativa, Jáchal busca reducir la brecha digital, potenciar la competitividad local y garantizar que la conectividad llegue tanto a los centros urbanos como a las zonas más alejadas.