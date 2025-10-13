Jáchal se alistaba para vivir una nueva edición de su máxima celebración popular. La 64ª Fiesta Nacional de la Tradición se desarrollaría con espectáculos en distintos puntos del departamento y una grilla de artistas que incluiría nombres destacados del folclore nacional.

Sábado 8 de noviembre – Plaza General San Martín

Acto inaugural y desfile de agrupaciones gauchas y carros antiguos.

Elección y proclamación de las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición.

Espectáculos de artistas locales y regionales.

Cierre musical: Los Nombradores del Alba.

Viernes 14 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Coronación de la Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026.

Puesta en escena del Romance de los Caballos.

Presentaciones de: Llokallas Ceibo Guitarreros Algarroba.com

Sábado 15 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Escenificación del tradicional Fogón de los Arrieros.

Cierre de la fiesta con: Indio Lucio Rojas Lázaro Caballero Christian Herrera

El intendente Matías Espejo destacó el valor cultural de esta edición y expresó: “La Fiesta de la Tradición cumple 64 años. Nos cabe la enorme responsabilidad de conducir esta celebración que no es nuestra, es del pueblo. Desde Jáchal, un grupo de cultores de nuestras raíces decidió contarle al mundo que desde la cultura se resiste”.

Como cada año, uno de los momentos más esperados será la elección de la Paisana Nacional de la Tradición. La inscripción para las candidatas se abrió el 8 de octubre y se extenderá hasta el 16 de octubre. Las interesadas deberán presentarse con su DNI, ser oriundas de Jáchal y no haber sido electas con anterioridad.

Desde la organización informaron que en esta edición el voto del público se realizará de manera electrónica a través de la página de la Municipalidad. La candidata que obtenga mayor cantidad de “me gusta” recibirá un voto, y la que quede en segundo lugar también sumará uno. En caso de empate, se evaluarán las reacciones totales en redes sociales.

Por otro lado, comunicaron que a partir de la semana del 20 de octubre se darán a conocer los precios de las entradas para las noches centrales.

De esta manera, Jáchal se prepara para vivir una nueva edición de su fiesta más emblemática, donde la música, la danza y las tradiciones populares volverán a ser protagonistas.