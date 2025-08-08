Jáchal amaneció sin suministro de agua potable debido a un hecho de vandalismo de gran escala que afectó la zona de Pampa del Chañar, donde se encuentra el principal acueducto del departamento. El robo de tres transformadores eléctricos dejó sin energía a los pozos que abastecen a toda la ciudad, provocando la interrupción del servicio.

La noticia fue confirmada por un comunicado oficial de OSSE cerca de las 7:30 de la mañana del jueves 7 de agosto, generando alerta en toda la población. “La ciudad se quedó sin agua porque los pozos no pudieron operar por la falta de energía. Tres de los cuatro transformadores eléctricos que alimentan el sistema fueron robados”, explicó el periodista Alejandro Guajardo, desde Jáchal a Canal 13.

El hecho fue detectado por los sistemas de alerta de OSSE poco después de la medianoche del miércoles. A la 1:40 de la madrugada del jueves, la empresa Naturgy, propietaria de los transformadores, fue notificada de una anomalía eléctrica. A partir de ese momento se activaron los protocolos de seguridad e investigación.

“Lo más grave es que no solo los robaron, sino que se tomaron el tiempo de desmontarlos técnicamente. Rompieron los transformadores y extrajeron las bobinas de cobre que había en su interior”, relató Guajardo.

Cada uno de los transformadores contenía bobinas de cobre puro que, según peritos, pesan entre 80 y 90 kilos cada una. En total, los delincuentes se llevaron nueve bobinas, lo que representa cerca de 800 kilos de cobre. “No se llevaron los transformadores completos, los destruyeron en el lugar para sacar únicamente el cobre. Es evidente que fue un grupo con experiencia técnica”, agregó el periodista.

Hipótesis del robo

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Norte, encabezada por el fiscal Dr. Suárez Ballarín, indica que los autores del robo podrían haber utilizado vehículos de gran porte para derribar los transformadores, posiblemente envolviéndolos en sogas y arrastrándolos hasta hacerlos caer.

“Se tomaron el trabajo de desconectar los transformadores de la línea de tensión, desmontar los fusibles y luego, con técnica, arrojarlos al suelo. Allí rompieron las estructuras para extraer el cobre”, explicó Guajardo.

La denuncia formal fue radicada y desde entonces se inició una investigación penal y peritajes en la zona de Pampa del Chañar. Según los primeros indicios, los responsables actuaron con conocimiento técnico y recursos logísticos importantes, lo que descarta la posibilidad de un robo improvisado.

Mientras avanzan las investigaciones, OSSE trabaja en la reposición del servicio de agua potable mediante alternativas de emergencia. Sin embargo, no hay fecha confirmada para la restitución total del suministro, y las autoridades piden a la población hacer un uso racional del recurso hasta nuevo aviso.