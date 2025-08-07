El robo de tres transformadores fue la causa del corte masivo de agua potable en Jáchal: fuentes relacionadas con la investigación, informaron que la interrupción del servicio de agua potable en Jáchal se debió al robo de tres transformadores eléctricos en la zona de Pampa del Chañar, lo que dejó fuera de operación a perforaciones claves del sistema.

Los transformadores sustraídos pertenecen al pozo número 3 y a la Unión Vecinal de la Represa. Dos de ellos fueron robados de la línea de 33 kV, y un tercero fue sustraído del antiguo distribuidor de 13,2 kV que funcionaba como reserva. Esto significa que el pozo N°3 no dispone de ningún transformador activo, ni en 13 ni en 33 kV, quedando completamente fuera de servicio.

Solo un transformador de 13,2 kV logró salvarse del robo, y gracias a eso se pudo reactivar parcialmente el pozo de la Unión Vecinal de la Represa, lo que permite una mínima provisión del servicio en ciertas zonas.

Desde OSSE solicitaron a la comunidad hacer un uso extremadamente racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, priorizando la hidratación, higiene y alimentación. Recordaron además que estos tanques están preparados para afrontar emergencias por más de 24 horas, siempre que se utilicen con responsabilidad.

Obras Sanitarias ya realizó la denuncia correspondiente ante la empresa distribuidora de energía Naturgy y trabaja en la reposición de los equipos robados, aunque aún no hay plazos definidos para el restablecimiento total del servicio.