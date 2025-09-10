Por iniciativa del Concejo Deliberante de Jáchal, el 25 de agosto fue declarado oficialmente como el Día del Folclorista Jachallero, en homenaje a la figura del Chango Huaqueño, uno de los artistas más queridos y representativos del departamento. La ordenanza ya quedó firme y se suma a otras decisiones recientes vinculadas a la identidad cultural local.

La propuesta de declarar el 25 de agosto como el "Día del Folclorista Jachallero" surge como una iniciativa unánime del Concejo Deliberante para honrar la vida y obra del Chango Huaqueño. "Es lo menos que podemos hacer como jachalleros, como ediles", afirmó concejal Felipe Tañez en Todos Vivos.

En la misma sesión, los ediles también aprobaron que la zamba “Jáchal en Noviembre”, fue declarada como la canción emblema de la Fiesta Nacional de la Tradición.

De acuerdo con lo que precisó el periodista Alejandro Guajardo, estas resoluciones generaron un interesante debate en la comunidad sobre cuáles son las canciones que mejor representan la identidad del departamento y su fiesta mayor. Sin embargo, lo concreto es que, a partir de ahora, tanto el 25 de agosto como la zamba jachallera, quedarán institucionalizados como parte del patrimonio cultural.

En noviembre, en el marco de la Fiesta de la Tradición, además, se espera un gran evento en memoria del Chango Huaqueño, que incluirá un recorrido especial, misa y la participación de agrupaciones gauchas. Será, según anticipan, un homenaje cargado de emoción a un artista que logró trascender generaciones y unir a los jachalleros sin grietas.