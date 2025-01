Una participante del grupo denominado “OVNI Paranormal Jáchal” @elymolet compartió vídeos e imágenes del fenómeno que vio en los Coloraditos, un lugar retirado del centro de Jáchal.

La mujer describió que se vieron otras luces que no pudo capturar con su cámara: “La que no me dejó filmar fue hermoso, eran tres luces en formación de triángulo que abrían las nubes y danzaban de forma serpenteante y circular y cuando veía la cámara del celular, las nubes no dejaban que las filmara”.

La integrante del grupo dejó una síntesis de los estudios que realizan constantemente profesionales y aficionados del tema.

Otros avistamientos

En la región de Los Coloraditos, ubicada en Jáchal, se han reportado avistamientos de luces misteriosas que han desconcertado a los habitantes y generado intensos debates. Estos fenómenos han captado la atención de investigadores y ufólogos de todo el país. En septiembre de 2024, el grupo Entes Lumínicos de Mendoza visitó la zona para estudiar estos eventos.

Además, en octubre de 2024, se realizó un congreso en Jáchal donde participaron destacados ufólogos argentinos, como Carlos Lurchuc y el antropólogo Diego Escola, investigador del CONICET. Durante el encuentro, se discutieron los avistamientos de luces y casos de mutilaciones de animales en la región, fenómenos que también se han observado en otras partes del país.

Estos eventos han despertado el interés tanto de la comunidad local como de investigadores especializados en fenómenos OVNI, quienes continúan analizando y recopilando evidencia para comprender mejor estas misteriosas apariciones en Los Coloraditos, Jáchal.

(Fuente: Radio Norte de Jáchal)