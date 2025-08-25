Muerte del “Chango Huaqueño”: declararán el 25 de agosto como el "Día del Folclorista Jachallero"

La muerte del "Chango Huaqueño" ha sumido a San Juan, y sobre todo a Jáchal, en un profundo dolor. El cantautor, una figura emblemática del folclore jachallero, falleció este lunes 25 de agosto. Los homenajes y recuerdos por su partida se multiplicaron rápidamente y hasta el municipio de Jáchal declaró el duelo departamental por 72 horas.

En respuesta a esta trágica pérdida, el Concejo Deliberante de Jáchal se ha propuesto declarar el 25 de agosto como el "Día del Folclorista Jachallero". Así lo confirmó el concejal Felipe Tañez, quien en una emotiva entrevista destacó la importancia del Chango como "un conocedor y defensor de nuestras raíces y cultura".

Homenaje y memoria viva

La propuesta de declarar el 25 de agosto como el "Día del Folclorista Jachallero" surge como una iniciativa unánime del Concejo Deliberante para honrar la vida y obra del Chango Huaqueño. "Es lo menos que podemos hacer como jachalleros, como ediles", afirmó Tañez, quien recordó que el artista ya había sido reconocido en vida como "vecino destacado" en 2019.

"Los homenajes se hacen en vida y, post mortem, hay que seguir destacando la obra de estos cantores que tocan fibras íntimas del pueblo sanjuanino", concluyó el concejal, subrayando la importancia de mantener viva la memoria de quienes, como el Chango, dedican su vida a cantar el alma de su gente.

Un legado que trasciende el escenario

"El Chango era un cantor del pueblo, uno de los últimos exponentes que nos quedaban de esas características", expresó Tañez, visiblemente afectado. Nacido en Huaco en 1953, el Chango Huaqueño fue un artista que desde muy joven demostró su pasión por el folclore. De niño, en 1962, fue uno de los primeros integrantes de los legendarios Fogones de los Arrieros, donde cultivó el talento que lo llevaría a recorrer los rincones de la provincia.

Su obra no solo se limitaba a su Jáchal natal. Con la sensibilidad de un verdadero poeta, el Chango le escribió a la Difunta Correa, a Santa Bárbara de Mogna y a la Médica de la Alfalfa, entre otros, dejando un legado inconmensurable de letras que inmortalizan la cultura y las tradiciones de los pueblos del interior de San Juan.

Incluso en tiempos más recientes, su creatividad se hizo presente con el tema "Vamos Argentina", una emotiva pieza inspirada en los últimos mundiales de fútbol. "Él le escribía a cada uno de los pueblitos", recordó el concejal, destacando la profunda conexión del artista con la identidad sanjuanina.