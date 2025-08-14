El gobernador Marcelo Orrego anunció este jueves en Jáchal que la provincia logró mantener el derecho de contar con una Zona Franca en el departamento, tras intensas gestiones para evitar su traslado y posible pérdida. Ahora se abre todo un interrogante sobre dónde instalarán este complejo en el que las empresas podrán acceder a beneficios aduaneros.

“Créame que ha sido una de las cosas que tenía latente desde que comencé la gestión, porque la tuvimos prácticamente perdida. Pudimos rescatarla porque necesitábamos que siga siendo una zona con enormes posibilidades por su potencial”, aseguró en diálogo con el periodista Alejandro Guajardo.

El mandatario provincial explicó que incluso existía la intención de trasladar la Zona Franca a otro departamento, lo que hubiera significado perder también la ubicación original. “Al haber sucedido eso, casi se caen las dos posibilidades. Pudimos recuperar la Zona Franca después de muchas gestiones y estamos felices de haberlo conseguido”, expresó.

Respecto a la localización exacta, Orrego indicó que la decisión estará en manos del Ministerio de Producción. “Va a estar donde mejor le convenga a los sanjuaninos y, en lo particular, a los jachalleros. Trabajo por y para la gente y en este sentido voy a resolver lo que haya que resolver”, sostuvo.

En 1994, la provincia adhirió a la Ley de Zonas Francas y se firmó un compromiso para crearla en Jáchal. Sin embargo, durante más de tres décadas no se concretó su puesta en marcha. En la gestión anterior, se intentó reactivar el proyecto, pero cambiando la localización, lo que obligaba a firmar un nuevo convenio con Nación y trabó el avance.

Una Zona Franca funciona como zona aduanera especial donde las empresas pueden importar insumos y bienes de capital para industrializar y exportar productos finales sin impuestos, lo que mejora la competitividad internacional y reduce costos de producción.

Cuando Orrego asumió, el plazo administrativo para conservar este derecho estaba por vencer. Desde el Ministerio de Economía y luego el de Producción, se retomaron gestiones con la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación para actualizar documentación y cumplir con los requisitos. Así, se logró preservar la ubicación original en Jáchal.

Este año, se conformó una nueva Comisión de Evaluación y Selección, integrada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; los secretarios Alfredo Aciar, Alejandro Martín y Guillermo Olguín; y el asesor del Gobernador, Federico Conte Grand. La comisión trabaja en la elección de un nuevo predio con dominio público, al menos 40 hectáreas, servicios básicos y acceso a rutas estratégicas.

Con el derecho recuperado, el próximo paso será definir el terreno para licitar la administración y poner en marcha la Zona Franca con perfil minero, lo que, según el Gobierno, traerá beneficios productivos y económicos para todo Jáchal.