El Gobierno de San Juan reactivó este viernes la obra del Canal del Norte en Jáchal, que permanecía paralizada desde 2021. La inversión prevista supera los 39 millones de pesos y apunta a mejorar el sistema de riego y saneamiento del departamento, según informó Alejandro Guajardo, periodista de Jáchal a Canal 13 San Juan.

“Comenzaron los trabajos en el Canal del Norte, que recorre transversalmente todo el departamento y cumple un rol clave en la superficie cultivada, explicó Guajardo. El canal beneficiará a unas 4.500 hectáreas, de las cuales entre 2.500 y 3.000 son cultivadas.”

La obra busca mejorar la red de riego, ayudar en la gestión de la sequía y optimizar el sistema agrícola de la zona ante la llegada de altas temperaturas durante el verano. “Viene a traer beneficios para la mayoría de los productores que tienen problemas de riego y además cumple un rol de saneamiento”, agregó el periodista.

La construcción está a cargo de Hidráulica Provincial y también cuenta con fondos provenientes del sector minero. La obra, iniciada en 2011 y que hasta ahora estaba completada en un 30%, podrá continuar gracias a la disponibilidad de financiamiento. “Lo importante es que el dinero está para comenzar y terminar la obra, y esa es una buena noticia en una Argentina donde lo que menos hay en este momento es dinero garantizado para obras públicas”, remarcó Guajardo.

Con la reactivación del Canal del Norte, los productores jachalleros esperan mejorar la productividad agrícola y contar con un sistema de riego más eficiente y sostenible.